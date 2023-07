Confira o que aconteceu na décima edição do Xingu Fight, em Porto de Moz

A cidade de Porto de Moz, no estado do Pará, recebeu no ultimo sábado (8) a décima edição do evento de mma Xingu Fight, com organização de Naldo Guerra. O evento aconteceu no ginásio municipal Chico Cruz. O evento trouxe grandes atletas reconhecidos no cenário do mma nacional e internacional como Fabricio Bill, Bruno Crocop e a volta de Cyderlan "Porco Louco". Confira os resultados oficiais:

Xingu Fight 10

Cyderlan "Porco Louco" venceu Josiran Brito por finalização aos 03:20 do 2 round Jefte Costa venceu Emerson Sinistro na decisão dividida dos juizes Fabricio Bill venceu Sombra por nocaute técnico aos 0:40 do 1 round Bruno Crocop venceu PH Pantoja por nocaute técnico 03:10 do 1 round Bena "Canela de Pedra" venceu Leonardo por nocaute 4:20 do 1 round

Confira os que aconteceu no Breves Night Fight 9

Neste último sabado, 8 de julho, aconteceu na cidade de Breves, na Ilha do Marajó, o evento de MMA Breves Night Fight IX, sua 9° edição, com transmissão mundial pela Plataforma Spartacus App. Atletas de Breves, Melgaço e Ponta de Pedras fizeram grandes lutas de MMA no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva. Destaque na luta principal do evento em que Raimundo "Maquina de Dor" venceu Josinei "Pochoca cachorro louco" por desistência aos 01:38 do 2º round, assim ganhando a luta principal da noite na categoria ate 94 kilos. Confira os resultados oficiais:

MMA Breves Night Fight IX

"Lucas Tavares" venceu Cleiber "Cleiber Yuri" por nocuate técnico aos 02:08 do 1 round Daniel "Daniel Balieiro" venceu Valdenilson "Samuray" por desistência aos 03:30 do 2 round Altair "VAZ DEMOLIDOR" venceu Vinicius "DUNGA" por nocaute técnico finalização aos 00:42 do 1 round Jhon "JHON CYBORG"venceu José "JHONYS PITBULL" por finalização aos 2:15 do 1 round Euler "LICO LICO" venceu Diogo "GLADIADOR" por nocaute Tecnico aos 3:45 do 1 round Higor "PUNHO DE AÇO" venceu Djean "DJEAN ARONA por desistência aos 00:28 do 3 round Raimundo "MAQUINA DE DOR" venceu Josinei "CACHORRO LOUCO" por desistência aos 01"38 do 2 roud.

Wanderlei Silva anuncia luta de boxe contra fisiculturista em novembro

A recente onda de ex-lutadores de MMA atuando no boxe está prestes a ganhar um reforço de peso. Aos 47 anos, Wanderlei Silva anunciou, no último domingo (8), que vai enfrentar o fisiculturista Felipe Franco na nobre arte no dia 25 de novembro.

Deiveson se manifesta após conquista de ex-rival Pantoja no UFC 290

Algoz de Alexandre Pantoja em 2019 e antecessor brasileiro no trono dos moscas (até 56,7kg.) do Ultimate, Deiveson Figueiredo se manifestou após a consagração do compatriota no UFC 290. Em suas redes sociais, o ‘Deus da Guerra’ não escondeu a empolgação e celebrou a conquista da nova estrela tupiniquim diante de Brandon Moreno.

“Parabéns, Alexandre Pantoja. Fico feliz e me emociono ao ver sua vitória. Seu choro deitado no centro do octógono mostra o quanto essa conquista representa para você e todos os que te cercam. Hoje é dia de curtir essa vitória e ser feliz. Uma pequena homenagem para uma conquista gigante. O campeão dos moscas tem nome: Pantoja”, escreveu Deiveson, em seu perfil no Instagram.

Alexander Volkanovski bate Yair Rodriguez por nocaute e unifica cinturão dos penas no UFC 290

De volta à divisão dos penas (até 65,7kg.) após tentativa frustrada de conquistar o título dos leves (até 70,3kg.), Alexander Volkanovski provou ser o rei da divisão. Protagonista no UFC 290, realizado neste sábado (8), em Las Vegas (EUA), o australiano teve performance avassaladora em duelo válido pela unificação do título contra Yair Rodriguez. Seguro e incisivo, o ‘Grande’ liderou as ações por parte do confronto e chegou à vitória via nocaute técnico no terceiro round.

Robbie Lawler brutaliza rival de forma relâmpago em despedida do MMA

Adeus apoteótico. Lenda do MMA, Robbie Lawler deu show no compromisso que determinou sua aposentadoria como profissional no esporte. Destaque no UFC 290, realizado neste sábado (8), em Las Vegas (EUA), o ex-campeão dos meio-médios (até 77,1kg.) não tomou conhecimento de Niko Price e brutalizou o adversário de forma relâmpago, aos 38 segundos.

LFA 162 consagra Rose Conceição como campeã dos palhas

O LFA tem uma nova rainha: Rose Conceição. A potiguar conquistou o cinturão dos pesos-palhas ao superar a carioca Elaine Lopes por decisão unânime, após cinco rounds, na luta principal da 162ª edição do evento, realizado nesta sexta-feira (07/7), em Cajamar-SP. Além do título, a nova campeã ainda manteve a invencibilidade. Agora são sete vitórias em sete lutas

Matheus Malta se prepara para sua primeira luta internacional em evento de MMA

O lutador Matheus Malta vai fazer sua primeira luta internacional de MMA este mês. Ela vai enfrentar o atleta da casa Luke Riley pelo Cage Warriors 157, em Londres. O evento irá acontecer na The O2 Arena, mesma arena do UFC Fight Night 224, que será realizado no dia seguinte (22/07). Com um retrospecto de treze lutas e dez vitórias no MMA, Matheus Malta revela que estava inquieto pela oportunidade de lutar fora do Brasil.- Já estava ansioso para estrear em um evento fora do país. Agora, terei minha primeira oportunidade de lutar MMA fora do país, contra um adversário de renome, o queridinho do evento e na casa dele. Vou voltar com mais uma grande vitória para consolidar meu nome dentro do cenário do esporte mundial e botar água no chope deles - disse Matheus.