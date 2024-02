Como Brendson Ribeiro conquistou Dana White e o seu contrato com UFC

Diretamente de Marituba, Pará, Brendson Ribeiro caminhou por longo caminho, em que teve vitórias e derrotas até alcançar oportunidade de se apresentar diante de Dana White com a dura missão de impressionar o presidente do Ultimate. Azarão nas casas de apostas, ‘The Gorilla’, como é conhecido, quebrou a banca ao nocautear Bruno Lopes e não ofereceu dúvidas ao mandatário de que merecia ganhar o sonhado contrato. Aos 27 anos, Ribeiro é pupilo de André Dida, parceiro de treinos de Bruno Blindado, Brunno Hulk e outros grandes nomes da Brazilian TKO. Atualmente acumula cartel de 15 vitórias, cinco derrotas e um ‘no contest’ (luta sem resultado). Conhecido pelo poder de nocaute e agressividade imposta na luta, o atleta só chegou na decisão dos juízes uma vez na carreira e não sabe o que é alcançar o segundo round nas últimas cinco aparições.

Escalado para estrear contra Mingyan Zhang no UFC 298, que ocorre neste sábado (17), Brendson falou ao SUPER LUTAS sobre como foi ganhar chance de lutar no Contender Series; emoção de ter talento reconhecido por Dana White; fato de ser azarão novamente na luta; como enxerga seu próximo adversário e o que os fãs podem esperar de sua atuação.“Foi uma surpresa. Depois que fui campeão do Shooto, eu fiquei esperando, mas não vinha nada. Meu empresário tentando e não vinha nada. Do nada eu recebi a notícia que fui contratado para lutar no Contender (…) fiquei louco, chorando, quase batucava de nervoso. Foi uma das melhores sensações que tive na minha vida”, disse Brendson ao site Super Lutas.

Sentimento por impressionar Dana White

“Só eu e minha equipe sabíamos que eu ia chocar o mundo e tirar Dana White da cadeira. Eu sabia que quando minha mão entrasse o cara ia sentir e eu ia nocautear ou finalizar. Fiquei muito feliz com tudo o que ele falou de mim depois da luta. Tenho 27 anos ainda, vou ser campeão e dia 17 de fevereiro vou impressionar o Dana White mais uma vez”

Luta reagendada: misto de emoção e ansiedade

“Fiquei um pouco triste quando soube que a luta tinha sido adiada, pelo evento de Shangai ter caído. Mas nada mudou, no outro dia eu já estava na academia treinando e me preparando, eu sabia que já já iam remarcar a luta e logo eu estaria fazendo a estreia no UFC. Então ganhei mais uns meses para me preparar melhor e chegar muito pronto para essa luta. Dia 17 de fevereiro os fãs vão ver o grande atleta que eu sou e mostrar do que sou capaz”

Azarão nas casas de apostas

“Eu fui saber que era azarão depois. Não ligo muito para essas coisas de casas de apostas. Não me importo se eu sou azarão ou não. Deixa a galera duvidar de mim, não tenho problema quanto a isso. Quando fecha a grade sou eu e meu adversário lá dentro trancados. Só vai ter o árbitro para me tirar de cima dele. Lá dentro não tem aposta ou azarão. MMA é um esporte de um golpe e qualquer vacilo eu posso nocautear meu adversário”

Contender Series x UFC 298

“Acho que o Contender Series é mais pressão do que já lutar no UFC direto. Ali é uma entrevista de trabalho sinistra, que o Dana White vai estar ali só para te assistir. A pressão do Contender é muito maior do que lutar no card do UFC. Estou tranquilo, em paz e sei que vou trazer um grande nocaute para o Brasil.

Opinião sobre Mingyan Zhang (próximo adversário)

“Enxergo meu adversário como um cara completo assim como eu. A gente tem o cartel bastante parecido, só que ele não tem as qualidades que eu tenho. Então vou explorar todas as áreas. Quando se fala de MMA, de misturar as coisas, ninguém me segura. Vou dominar esse cara tanto na trocação, quanto no chão, na luta agarrada. Ele não está ligado do que sou capaz”

O que esperar de Brendson Ribeiro no UFC 298

“A galera e os fãs podem esperar sempre um lutador agressivo, que gosta de lutar, que busca o combate o tempo todo. Eu sou esse cara simples, que chegou no UFC sem passar por cima de ninguém, sem olhar para o prato de ninguém. Fui devagarinho construindo meu nome e mostrando meu trabalho. Me acompanhem, fiquem por dentro de tudo o que vai rolar na minha carreira. Dia 17 a gente vai trazer uma grande vitória para o Brasil. Me sigam nas redes sociais, vamos fazer barulho. Podem ter certeza que um problema chegou no UFC”, concluiu.

McGregor não vai mais lutar pelo UFC?

O retorno de Conor McGregor ao UFC parace cada vez mais incerto. O ex-campeão duplo não luta desde julho de 2021, quando sofreu uma fratura na perna na luta contra Dustin Poirier. Em 2023, o irlandês foi técnico do reality show TUF 31 ao lado de Michael Chandler – e deveria enfrentar o americano, mas nada foi definido até agora.McGregor chegou a anunciar no fim de 2023 que iria competir em junho deste ano, durante a International Fight Week, no peso-médio. Dana White, presidente do UFC, não confirmou e, em bate-papo com o jornalista americano Kevin Iole, mostrou pessimismo sobre o retorno de “Notorious”.“Conor McGregor não precisa da porr* do dinheiro. Então, quando você não precisa do dinheiro, não é tão fácil – quero dizer, Khabib (Nurmagomedov) não precisa do dinheiro. Khabib se aposentou”, desabafou Dana, que completou:

“Preciso saber se o cara está com o camp completo e pronto para competir. Conor McGregor tem um filme sendo lançado. Ele tem negócios que está construindo. É uma dinâmica completamente diferente quando você está lidando com um cara que tem tanto dinheiro”, encerrou.

Rodolfo Vieira e Robocop brilham no UFC Vegas 86

O card do UFC Vegas 86, que aconteceu neste sábado (10), em Las Vegas (EUA), contou com 14 lutas e show dos lutadores brasileiros. Na luta principal do evento, o veterano Jack Hermansson superou a sensação do Contender Series Joe Pyfer, na decisão unânime dos jurados, de virada, após cinco rounds. O UFC Vegas 86 contou também com a participação de quatro brasileiros. No card principal, Gregory Robocop e Rodolfo Vieira deram show e superaram Brad Travares e Armen Petrosyan respectivamente na categoria dos médios

Parceiro de treinos de Khabib é assassinado no Daguestão

O veículo ‘RT’ informou a morte de Magomedrasul Mutaev, parceiro de treinos de Khabib Nurmagomedov e companheiro de ‘AKA’ (American Kickboxing Academy). De acordo com o informativo, o lutador de 21 anos teria sido morto a tiros em Makhachkala, no Daguestão Segundo o portal ‘Caucasian Knot’, o assassinato teria sido motivado por vingança. Para pessoas que faziam parte do convívio da vítima, o parceiro de treinos de Khabib agia de forma covarde com companheiros de treinos mais jovens.Aos 21 anos, Mutaev havia realizado sua estreia no MMA profissional em 2013. Na ocasião, o lutador superou Elgun Yusibov na decisão dos juízes.