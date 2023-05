Com grandes lutas e presença VIP de Larissa Pacheco, Marituba recebe a primeira edição do MFC

Com organização de João Bastos e de toda equipe da academia JB Jiu Jitsu, a cidade de Marituba (PA) recebeu na última quinta-feira, 25 de maio, a primeira edição do MFC (Marituba Fight Combat). O evento aconteceu no ginásio municipal da cidade e contou a apresentação de Adnaldo Pitbull e 9 lutas de mma profissionais. Todas as lutas foram bastante disputadas e com alto nível técnico dos atletas, levando ao público presente um grande espetáculo de MMA.

Destaque para os atletas Marina Monteiro e Mateus Araújo, que são integrantes da mesma equipe da campeã do PFL Larissa Pacheco, a equipe JB Jitsu, que é liderada pelo treinador João Bastos, faixa preta 4ª grau e treinador de Larissa. Os dois atletas venceram no 1º round em suas estreias no mma profissional e também já treinavam em alto nível na equipe Jb Jitsu na cidade de Marituba, próximas promessas no mma paraense a despontar para o cenário nacional e internacional.

A realização do evento contou com a iniciativa e o investimento de João Bastos para trazer o mma de volta a cidade de Marituba, que já fazia anos em um grande evento de mma e o apoio e patronicio, Gilberto Souto, Carlos Miranda, Marituba Auto Center, JLS Eletrica, Autopeças Marituba, Patrícia Alencar, Semel, Prefeitura de Marituba, Branco Aleixo, Gilberto Souto, Larissa Pacheco e JB Jiu Jitsu.

Na luta principal do evento tivemos a aguardada revanche entre Eduardo Ramon “Camelo” contra Zozimar Olivera “Junior Suicida”, onde Eduardo "Camelo" venceu por finalização (mata leão) Junior Suicida no 1º round. A outra grande atração do evento foi a presença VIP da campeã do PFL Larissa Pacheco, que fará a sua estreia na temporada 2023 do PFL no próximo dia 16 de juhho, contra a atleta americana Amber Leibrock. Confira os resultados da primeira edição do MFC:

Marituba Fight Combat 01

João Salinas venceu Daniel Balieiro por nocaute técnico 03:41 do 2 round Mauricio Santos venceu Willian Victor por finalização (Mata Leão) 02:08 do 1 round André Strike venceu Ronaldo Silveira por nocaute técnico 0:30 do 1 round Robson Strike venceu Wesley Pitbull na decisão unânime dos juízes Marina Monteiro venceu Ana Carolina por nocaute técnico 02:38 do 1 round Weliton Silva venceu Diego Marreiros por nocaute técnico 02:50 do 1 round Leandro Guerreiro venceu Elam Abadessa por finalização (Mata Leão) 04:40 do 1 round Mateus Araújo venceu Heitor Vinicius por nocaute 04:57 do 1 round Eduardo Camelo venceu Junior Suicida por finalização (Mata Leão) 02:56 do 1 round

Confira os resultados da primeira edição do LMF que aconteceu em Castanhal

A cidade de Castanhal recebeu a primeira edição do LMF (Leno Maia Fight), que aconteceu no ginásio Zecão Pismel, que fica localizado no bairro Milagre. O evento contou 6 lutas de mma profissionais, com destaque para as lutas principais do evento em que Leno Quilombola venceu Jonas Pitbull por finalização no 1º round e Willian Salvador também venceu por finalização Antônio Aguiar “Primata” no 1º round.

Leno Maia Fight

Ruy Bombado venceu Weslei Buldogue na decisão unânime dos juízes Gabriel Mamute venceu Rafael Maia por finalização (Mata Leão) 02:05 do 2 round Christopher Barros venceu Almir Oliveira por nocaute técnico 01:48 do 1 round Vitor Maia venceu Dinailson Pitbull por nocaute 0:23 do round Willian Salvador venceu Primata por finalização (Mata Leão) 0:44 do 1 round Leno Quilombola venceu Jonas Pitbull por finalização (Kimura) 02:43 do 1 round

Confira o que aconteceu no Talentos Fight Pará 16

TFP (Talentos Fight Pará) realizou no dia 20 de maio no ginásio do colégio Gin Liceu no Distrito de Icoaraci a sua 16 ª edição que contou com 06 lutas de MMA profissionais e com a presença VIP de Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra". Confira os resultados:

Talentos Fight Pará 16

Abraão Silva venceu Cleiciano Andrade "Jhoy Trator" por nocaute técnico aos 03:48 do 1 round Rafael Cruz "Barba" venceu Daniel Moraes "Pescoço" por nocaute técnico 3:48 do 1 round Darlison Cruz venceu Antônio Ramon por finalização (Mata Leão) 03:40 do 1 round Ariel Rodrigues venceu Jean Silva "Caveira" na decisão unânime dos juízes João Ney Pinheiro venceu Luan Galvão por finalização (Mata Leão) aos 02:07 do 2 round Lucas Vinicius venceu Henrique "Mata Onça" por finalização (Triângulo" aos 03:15 do 1 round

Alessando Soldado vence no Jungle Fight 116

O Jungle Fight 116, realizado na noite de sábado (27), na capital paulista, ratificou o reinado de Elora Dana na divisão dos moscas feminino e consagrou Arcângelo Anjo como o novo campeão dos meio-médios.Destaque para a participação do atleta Alessandro Soldado representante da cidade de Marituba que venceu Lucas Forquim na decisão unânime dos juizes.

Rodolfo Trator domina Acácio Pequeno e conquista cinturão dos meio-pesados do LFA

O LFA 159 consagrou Rodolfo “Trator” Bellato como novo campeão interino dos meio-pesados. O título veio após vitória por decisão unânime sobre Acácio Pequeno na luta principal do evento realizado neste sábado (27), no CIDE Casa Branca, em Caraguatatuba (SP).

Mackenzie terá que pagar pensão de R$ 20 mil a ex-marido

A Justiça americana, ainda em caráter preliminar, declarou que Mackenzie terá que pagar uma pensão alimentícia de US$ 4 mil (cerca de R$ 20 mil) para Wesley, tendo em vista que ela era a “provedora do lar”. A atleta pode recorrer da decisão. Além disso, a faixa-preta de Jiu-Jitsu vai precisar desembolsar US$ 10 mil (aproximadamente R$ 50 mil) de despesas de advogado do surfista, segundo informações do MMA Fighting.