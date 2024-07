Bruno Souza 'The Tiger' vence Erick Sánchez e leva cinturão peso-pena do Urijah Faber A1 Combat

Após vitórias significativas contra Teruto Ishihara na 14ª edição do Urijah Faber A1 Combat, que o qualificou para disputar o cinturão peso pena do evento; e contra Wilson Reis na última edição do Cage Warriors, ambos ex-lutadores do UFC, Bruno Souza, conhecido como "The Tiger", entrou no octógono no último sábado (26) nos EUA.

Radicado no Pará, ele participou da 23ª edição do Urijah Faber A1 Combat, evento do ex-campeão do UFC Urijah Faber, atuando no co-main event da noite. A luta, pelo cinturão peso-pena (66 kg), foi contra o atleta americano Erick Sanchez. Bruno dominou seu adversário e venceu por decisão unânime dos juízes, alcançando sua 13ª vitória no MMA profissional e conquistando seu segundo cinturão na categoria.

Criado na família Machida desde a infância, Bruno Souza foi campeão do evento americano LFA, teve uma passagem pelo UFC e também participou do maior evento de karatê da atualidade, o Karate Combat.

Belal Muhammad conquista cinturão contra Edwards

A divisão dos meio-médios (até 77 kg) do UFC tem um novo campeão. Belal Muhammad, com uma estratégia eficaz de quedas, surpreendeu Leon Edwards e conquistou o título no UFC 304. O confronto foi decidido por decisão unânime dos juízes. Com essa vitória, Belal alcança a grande consagração de sua carreira, acumulando dez vitórias consecutivas e um cartel de 24 vitórias, três derrotas e uma luta sem resultado.

Aspinall acaba com Blaydes e mantém cinturão

Tom Aspinall, em ótima forma, precisou de apenas 60 segundos para nocautear Curtis Blaydes no co-main event do UFC 304. O campeão interino dos pesados manteve seu título ao vencer o americano. Com esta vitória, Aspinall se redimiu da derrota que sofreu para Blaydes em 2022, quando sofreu uma lesão no joelho nos primeiros minutos da luta.

Michel Pereira ganha primeiro main event no UFC

O paraense Michel Pereira, atualmente em alta no UFC, fará sua primeira luta principal no evento. O “Paraense Voador” enfrentará Anthony Hernandez no dia 19 de outubro, em um combate válido pela divisão dos médios. Pereira vem de uma sequência impressionante de oito vitórias consecutivas, com as três últimas na divisão dos médios. Em seus últimos combates, ele nocauteou Andre Petroski em outubro de 2023 e finalizou Michał Oleksiejczuk e Ihor Potieria em 2024.