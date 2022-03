Bruno Souza "The Tiger" encara Luís Saldaña no UFC neste sábado

O casca grossa Bruno Souza Filho "The Tiger" fará sua segunda luta no UFC, neste sábado (26), quando enfrenta o americano Luis Saldaña na luta de abertura do card preliminar UFC ON ESPN 33 Blaydes x Daukaus em Columbus, Ohio (EUA).Teremos no corner do "The Tiger" o ex-campeão peso-meio-pesado do UFC e atualmente lutando no Bellator, Lyoto "The Dragon" Machida.

Com o reforço especial em seu corner, Bruno Souza quer conquistar sua primeira vitória no UFC. Sua estreia foi com derrota em novembro passado, em pleno Madison Square Garden de Nova York, numa luta que aceitou com menos de uma semana de antecedência contra Melsik Baghdasaryan. "The Tiger" garante que não sentiu nenhuma pressão do momento e diz que até ganhou confiança mesmo com o revés por decisão unânime dos juízes.

"Final da Copa do Mundo, pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, 0 a 0. Neymar vai querer bater o pênalti? Óbvio que ele vai querer. A gente se prepara para isso, a gente vem treinando para isso. Claro que é muito difícil entrar no UFC, mas eu quero mais. Se vou conseguir ou não, daqui alguns anos a gente conversa. Não me permiti sentir tanto. É só mais uma luta - comentou o peso-pena"

Fabricio Bill confirmado no UAE Warriors 28 em Abu Dhabi

Fabricio Bill está confirmando na próxima edição do evento árabe UAE Warriors que realiza sua próxima edição neste sábado(26) na Etihad Arena em Abu Dhabi nos Emirados Árabes. Fabricio que tem o cartel profissional no MMA de 28 vitórias e 10 derrotas , vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas terá pela frente o atleta russo Sarvardzhon Khamidov.

Michel Pereira encara Santiago Ponzinibbio em maio

Depois de pedir, Michel Pereira vai, enfim, encarar um atleta ranqueado na divisão dos meio-médios (até 77kg.). O casca grossa paraense, que visa ingressar no top 15 da divisão, ira encarar o ‘Argentino Gente Boa’, Santiago Ponzinibbio, em evento do UFC marcado para acontecer em 21 de maio, em local indefinido

Campeão ucraniano do Bellator Yaroslav Amosov desiste de defesa de cinturão para lutar na guerra contra a Rússia

Campeão do Bellator, o ucraniano Yaroslav Amosov resolveu ‘abrir mão’ do maior momento profissional da sua carreira para defender o seu país da invasão russa. Em um comunicado, o Bellator divulgou que a primeira defesa de cinturão do líder dos meio-médios (até 77,1kg) não irá acontecer na data prevista e anunciou Logan Storley como seu substituto no confronto contra Michael Page.

Jorge Masvidal é preso após confusão e agressão a Colby Covington

Após Jorge Masvidal e Colby Covington, lutadores do UFC, se envolverem em uma confusão. na última segunda-feira (21). em um restaurante de Miami (EUA), não levou muito tempo para que o Departamento de Polícia de Miami Beach tomasse uma atitude. Após ter acesso às imagens da agressão efetuada por Masvidal em Colby, o lutador foi preso na última quarta-feira (23)

Grand Prix peso-galo do Bellator recebe grande reviravolta

O GP do peso galo do Bellator levou dois grandes golpes esta semana, deixando a promoção em busca de uma solução que foi encontrada. O torneio original, de oito homens, tornou-se um torneio de 10 homens.O Bellator anunciou duas lutas “wild card” com quatro novos lutadores, que acontecerão no dia 22 de abril no Bellator 278 em Honolulu. Em um confronto de curingas, Jornel Lugo conhece Danny Sabatello. Do outro lado da chave, um confronto previamente reservado entre Enrique Barzola e Josh Hill se torna uma luta wild card. O vencedor de cada luta avança às quartas de final.