Bruno Souza luta pelo cinturão da categoria peso pena do LFA

O paraense Bruno Souza "The Tiger" irá disputar o cinturão do peso-pena do Legacy Fighting Alliance (LFA), no dia 27 de agosto, contra o havaiano Canaan Kawaihae.

Natural de Belém, no Pará, Bruno Souza venceu todos os quatro combates que fez na LFA até o momento. O carateca de 25 anos, que é pupilo de Lyoto Machida tem o cartel de nove vitórias e uma derrota, Bruno Souza ficará próximo de ir para o UFC se conquistar o cinturão. A LFA é considerada atualmente uma das 05 maiores organizações de MMA do mundo e tem uma grande parceira com o UFC.

Campeonato paraense absoluto de boxe olímpico

A FBP (Federação de boxe do Pará) está realizando no período de 28 a 30 de julho o campeonato paraense absoluto de Boxe olímpico em Belém o evento está acontecendo na Academia Doug que fica localizada no bairro do Guamá, mais informações (91) 99102-1087 Julião Neto.

Brendson Ribeiro em ação no Road To Future 3

O atleta paraense Brendson Ribeiro "The Gorilla" que tem o cartel profissional de 11 vitórias e 03 derrotas estará em ação neste sábado(01 de agosto) na terceira edição do evento Road To Future que acontece na cidade de Goiânia(Go), Brendson terá pela frente o atleta goiano Leon Soares "Ogro" a luta será na categoria meio pesado (Até 93 Kg)

Amanda Nunes testa positivo para COVID-19 e está fora do UFC 265

Amanda Nunes está fora do combate contra Julianna Peña, marcado para o UFC 265 do dia 7 de agosto, em Houston (EUA). A brasileira testou positivo para COVID-19 e foi forçada a abandonar o card, que marcaria sua sexta defesa de título na categoria dos galos (até 61,2kg.).

Douglas Lima vs Michael Page no Bellator 267

Uma das revanches mais aguardadas do Bellator já tem data para acontecer. O ex-campeão dos meio-médios (até 77 kg), Douglas Lima enfrenta Michael Page no Bellator 267, agendado para o dia 1 de outubro, em Londres, na Inglaterra

Chael Sonnen sugere entrada do MMA nas Olimpíadas e diz: “Eu participaria”

A estreia de esportes radicais, como o surfe e o skate, no cronograma da Olimpíada de Tóquio superou as expectativas, gerando enorme repercussão e interesse, especialmente entre as camadas mais jovens da população, uma das principais razões para a inclusão destas modalidades originalmente. Tal sucesso faz com que simpatizantes de outras modalidades esportivas, até então excluídas do programa olímpico, já sonhem com a adesão de seu esporte de preferência, como o MMA, por exemplo, em uma futura edição dos Jogos Olímpicos.

E, na visão de um importante nome do MMA, este não seria um sonho impossível. Questionado sobre a possibilidade em seu programa na ‘ESPN’ americana, Chael Sonnen – ex-lutador do UFC e atual comentarista – se declarou favorável à inclusão do MMA nas Olimpíadas, ainda que, para sua concretização, a modalidade sofra algumas alterações, seja em suas regras ou, até mesmo, no nome.

Patrício Pitbull vê desafio contra A.J. McKee como 'luta perfeita para calar todas as dúvidas'

Para muitos, A.J. McKee é o maior desafio ao reinado do Patrício Pitbull na divisão dos penas do Bellator. Os dois se enfrentam no próximo sábado (31), em Inglewood, na Califórnia, em luta que, além do cinturão, vale o título do GP e uma generosa premiação de 1 milhão de dólares.

"Eu luto pelo meu legado, para ser o melhor do mundo. É isso que me motiva. Essa é a luta perfeita para eu calar todas as dúvidas que ainda possam existir", destaca o Pitbull, que também é dono do cinturão dos leves.

No sábado, o brasileiro de 34 anos terá pela frente um adversário mais alto, oito anos mais novo, invicto no MMA com 17 vitórias e lutando no bairro onde cresceu. Entretanto, ao seu lado, o atual campeão tem a experiência, uma movimentação única dentro do cage e um poder devastador nas mãos.

"O A.J. não é melhor que eu em nenhuma área, mas é perigoso em todas elas. Tenho que continuar fazendo o que faço e impor minha vontade sobre ele sem me expor. "O camp foi ótimo, me sinto muito bem fisicamente, e mentalmente mais ainda."