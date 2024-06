Bruno Souza encara Wilson Reis no Cage Warriors 173, nos EUA

Os dois ex atletas do UFC Bruno Souza e Wilson Reis se enfrentarão no peso-pena no dia 7 de junho, no Sycuan Casino Resort, na cidade de San Diego, nos Estados Unidos. 'The Tiger' construiu uma impressionante série de 10 lutas invencíveis que o levaram ao UFC e, atualmente, Bruno tem o cartel profissional de 11 vitórias e 3 derrotas. Apesar de ter competido apenas uma vez por ano no MMA nos últimos dois anos, Bruno Souza tem sido extremamente ativo no cenário do caratê, acumulando um recorde de 3-3 no Karate Combat. A luta de Reis marcará sua primeira pelo Cage Warriors.

Islam Makhachev finaliza Dustin Poirier e defende cinturão no UFC 302

Islam Makhachev provou mais uma vez porque é um dos lutadores mais dominantes do mundo. O russo superou a dura resistência de Dustin Poirier, finalizou o norte-americano no quinto round com um triângulo de mão e defendeu com sucesso o cinturão peso leve (até 70,3kg) pela terceira vez no UFC 302. Ele declarou que deseja subir aos meio-médios (até 77kg.) para tentar vencer Leon Edwards e se tornar duplo campeão.

Paulo Borrachinha é derrotado por Sean Strickland no UFC 302

Paulo Borrachinha não conseguiu cumprir a promessa de superar Sean Strickland. Em luta de cinco rounds, o brasileiro acabou sendo vítima do plano pragmático do ex-campeão dos médios (até 83,9kg.), que impôs volume de golpes e controlou as ações por grande parte do embate. Ao fim de cinco assaltos, o norte-americano foi declarado vencedor na decisão dividida.

Douglas Lima assina renovação de contrato com a PFL

A PFL assinou a renovação de contrato do brasileiro ex-campeão meio-médio do Bellator, Douglas Lima, de 36 anos. O acordo vale por alguns anos, mas que não foram publicados. Algo diferente do tratamento dado a Gegard Mousasi dias atrás. Assim como Mousasi, Douglas se mostrou insatisfeito com o tratamento da PFL.

Nova temporada do TUF estreia nesta terça (4) no UFC Fight Pass

O The Ultimate Fighter está de volta ao UFC Fight Pass com uma temporada inédita. A histórica 32ª temporada do reality show estreia nesta terça-feira, 4 de junho, às 23h15 (horário de Brasília) e contará com a campeã peso-mosca do UFC Alexa Grasso e a ex-campeã Valentina Shevchenko como treinadoras. Serão 12 episódios disponíveis semanalmente, sempre às terças, com exclusividade no UFC Fight Pass.