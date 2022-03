Breves Night Fight faz 6ª edição em Breves, na Ilha do Marajó

No último sábado, 5 de março, aconteceu na cidade de Breves, na Ilha do Marajó, o evento de MMA Breves Night Fight "Em busca de campeões", em sua 6° edição, que teve atletas das cidade de Breves, Melgaço e Marituba que fizeram grandes lutas de MMA no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva. O evento contou com a presença VIP do lutador do PFL André Lobato. Destaque para luta principal do evento, em que João Ferreira "Vandamme Ferreira" venceu José Raimundo "Bad Boy" por nocaute no 2º round, assim ganhando o cinturão da categoria até 66 Kg; e Joeres Santos "Pantera" defendeu seu cinturão na categoria 84 kilos contra "Diego Marreiros", saindo vitorioso no 1º round por finalização guilhotina.

Confira os resultados oficiais:

MMA Breves Night Fight VI em Busca de Campeões

Aleson Alves "Demolidor" venceu Edivaldo Sousa "Jacare" por finalização aos 00:32 do 1 round Edinei"Nay Marajo" venceu Alfanei "Escorpião" por desistência aos 02:25 do 1 round Euler Góes "Lico Lico" venceu Victor de Sousa "Vitor Boy" por nocaute técnico aos 03:47 do 3 round Mateus Ladislau venceu Jackson "Jackson Guerreiro" por nocaute técnico aos 0:36 do 2 round Edivaldo santos "Ney Boy"veneu Antony "Antony" por finalização aos 3:37 do 1 round Igor "Igor Punho de Aço" venceu Ivan Carlos "Ivan Striker" por finalização aos 4:56 do 1 round Diogo Trindade " Gladiador" Venceu Jhon Welliton "Jhon Cyborg" por nocaute técnico aos 3:55 do 2 round Joeres Santos "Pantera" venceu Diego "Diego Marreiros" por finalização aos 03:17 do 1 round João Ferreira" Vandamme Ferreira" venceu José Raimundo " Bad Boy" por nocaute aos 00:06 do 2 round.

Marcelino Carvalho vence a luta principal do Tucurui Combat, confira os resultados

O Tucurui Commbat comemorou seus 10 anos com a realizão do evento comemorativo que aconteceu na cidade de Tucurui, no ginásio poliesportivo da cidade, no último dia 6 de março. Destaque para o GP na categoria até 61 Kg, em que Maykon Metralha venceu o GP da categoria ate 61 Kg.

Gp da categoria 61 kg

Luta 01: Maycon Douglas "Metralha" venceu Cleison Pinto por finalização aos 3:21 do 2 round Luta 02: Jorge Pitbull venceu Flavio chakal na decisão unâmime dos juizes Final: Maycon Douglas "Metralha" venceu Jorge Pitbull por finalização 2:23 do 1 round Rogério Pitbull venceu Ismael Cowboy por nocaut técnico aos 3:45 do 1 round Marcelino Carvalho venceu Jairo "Deus da Guerra" por nocaute tecnico aos 3:54 do 1 round. Rubens Lisboa venceu Bruno Komboya por nocaute tecnico aos 4:12 do 3 round

Maykon Douglas "Metralha" foi destaque no Tucurui Combat

O atleta Maykon Douglas "Metralha" foi destaque na edição de 10 anos do Tucurui Combat. O atleta, que começou no Jiu Jitsu ao 15 anos de idade e tem como empresário Aragão, fez bonito e conquistou o GP da categoria ate 61 Kg vencendo os atletas Cleison Pinto e Jorge Pitbull por finalização no 1º round. Assim, chegou a sua quarta vitória no MMA profissional.

Felipe Froes vence Ramazan Kishev no ACA

Ex-campeão peso-pena do Shooto, o paraense Felipe Froes "Saiyajon" é atualmente atleta do evento ACA (Absolute Championship Akhmat) da Rússia. No último domingo derrotou, por decisão unânime, o atleta Ramazan Kishev, em Krasnodar, uma cidade localizada a cerca de 450km de Mariupol, um dos alvos mais atacados pelos russos na Ucrânia. Apesar da importante vitória na busca pela conquista do cinturão, a maior preocupação que tirou o sono do lutador foi a guerra entre os dois países.

Covington domina Masvidal e garante vitória no UFC 272

O aguardado “acerto de contas” foi realizado na luta principal do UFC 272. Colby Covington encontrou seu antigo amigo e ex-parceiro de time na American Top Team no octógono, dominou a luta e venceu Jorge Masvidal por decisão unânime dos jurados.

UFC anuncia Khabib Nurmagomedov como novo membro do Hall da Fama

Durante o UFC 272 o UFC anunciou o primeiro nome da classe de 2022 eleito ao Hall da Fama da organização: Khabib Nurmagomedov. O russo se aposentou como campeão dos leves e invicto na carreira, com um cartel de 29 vitórias e nenhuma derrota.