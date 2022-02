Breves Night Fight Combat volta dia 5 de março

O maior evento de MMA do Marajó ocidental está de volta. O Breves Fight Night irá realizar no dia 5 de março, no ginásio municipal Ferdinando Costa e Silva, na cidade de Breves, a sua sexta edição, que contará com 9 lutas profissionais de MMA e a presença VIP do lutador do PFL, André Lobato. Confira as lutas programadas:

Breves Night Fight 6

Jacaré Vs Demolidor Licolico Vs Vitor Ladislau Vs Guerreiro Alfanei Vs Ney Boy Morcego Vs Dunga Ivan Strike Vs Igor Jhon Cyborg Vs Gladiador Pantera Vs Diego Marreiros Ba Boy Vs Vandamme Fereira

Fera Combat realiza a sua segunda edição em Tailândia

O Fera Combat irá realizar a sua segunda edição neste domingo (27), na cidade de Tailândia, e contará com 7 lutas de MMA com Well Mutante contra Bochecha na luta principal do evento. Veja o cartel completo:

Natanael Vs Lucas Ferreira Lucas Pezão Vs Leo Terremoto Maraca Vs Jhony Walker Lucas Terremoto Vs Lucas Predador Gavião Branco Vs Alex Bagaceira Erlan Sarafian Vs Rogério Pitbull Bochecha Vs Well Mutante

Benevides Combat 2

O Benevides Combat realiza a sua segunda edição neste sábado (26), na cidade de Benevides, na academia Cova dos Leões. O evento contará com 7 lutas de MMA, com destaque para os confrontos femininos em que Rayanne dos Santos e Mel Pitbull lutarão nas lutas principais do evento.

Michel Pereira revela episódio em que levou ‘enquadro’ de Ngannou após o UFC 270

Realizado em janeiro, o UFC 270 ficou marcado pelos acontecimentos dentro do octógono e também fora dele. Vencedor no card ao derrotar André Fialho na decisão unânime, Michel Pereira revelou uma história de bastidores envolvendo simplesmente Francis Ngannou, atual campeão peso-pesado do Ultimate, que fez a luta principal do evento e derrotou Ciryl Gane por unanimidade.

“A gente estava do lado do quarto dele, né? Eu e minha equipe só andamos com som o tempo todo. Lutamos (no card do UFC 270), e o quarto do Ngannou era do lado do meu. Fomos comemorar, no meio do quarto, e como era pequeno, nós fomos sentar no meio do corredor (do hotel). Estava sentado, quando aparece o Ngannou, aí a galera só botou a cara. Aí ele só falou assim: ‘Ei, será que tem como a gente dormir aqui?’.

Gegard Mousasi mostra interesse em fazer luta de Boxe contra Anderson Silva

Prestes a defender seu cinturão peso-médio no Bellator, na luta principal do Bellator 275, contra Austin Vanderford, Gegard Mousasi pensa em novos desafios para sua carreira. Um deles está relacionado a se testar no Boxe profissional, e um lutador já tem um nome específico em sua mira.

No “media day” com jornalistas antes do Bellator 275, Gegard Mousasi externou sua vontade em fazer uma luta de Boxe contra Anderson Silva. Uma situação que pode facilitar a realização do confronto é a empresa “Showtime”, que promove superlutas no Boxe e também é a parceira das transmissões do Bellator nos Estados Unidos, o que pode ajudar na negociação para a realização da luta.

Miesha Tate é a grande vencedora do ‘Big Brother’ norte-americano

Ex-campeã peso galo (até 61,2 kg) do UFC, Miesha Tate foi a grande campeã da terceira edição do “Celebrity Big Brother”, nos Estados Unidos. Primeira atleta a vencer o reality, Tate levou para casa um prêmio de US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,2 milhão).