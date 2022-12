Brendson Ribeiro disputa o cinturão meio-pesado do Shooto Brasil

O Shooto Brasil fecha o ano de 2022 nesta sexta-feira com grandes destaques do MMA nacional e três disputas de cinturão. O palco é a Upper Arena, localizada no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A organização coloca em jogo o título vago no peso-galo feminino, além dos títulos do peso leve e meio-pesado. Destaque para a luta na categoria meio pesado João Paulo "King" Fagundes, que tem em seu cartel sete vitórias em oito lutas e é o atual campeão dos meio-pesados, coloca o título em disputa contra o paraense Brendson "The Gorilla" Ribeiro, que triunfou 13 vezes em 19 combates.

Aleandro Caetano em ação no STF 38

O evento STF está marcado para o próximo sábado (17), em São Paulo (SP), e vai contar com duas disputas de cinturão no MMA. Na luta principal, o atleta paraense Aleandro Caetano e Zé Reborn irão duelar pelo título vago do peso-mosca, enquanto no co-main event, o campeão Fernando Ben 10 defenderá seu posto contra Marcelo Hulk. De um lado, o alagoano Zé Reborn (27v-13d), primeiro colocado no ranking da categoria. Do outro, o paraense Aleandro Caetano (23v-7d-1e), que aparece na segunda posição. Com dois especialistas no jogo de chão, a disputa pelo cinturão vago promete fortes emoções na luta principal do SFT 38. Ambos têm 34 anos e somam 12 das suas vitórias por finalização – sendo uma delas no SFT.

Card do UFC 283 no Rio de Janeiro chega a sua 15ª luta

O UFC 283, que marca seu retorno ao Rio de Janeiro, ganhou mais uma luta na divisão dos galos (até 61,2kg). Saimon Oliveira enfrenta o estreante peruano Daniel Marcos no card preliminar do evento. A informação foi reportada inicialmente pelo jornal peruano “El Comercio”.Com a adição do duelo, o UFC 283 conta agora com 15 lutas confirmadas, entre elas duas disputas de cinturão.

Quemuel Ottoni já tem data para sua estréia no PFL

Quemuel Ottoni já tem data e adversário definidos para fazer a sua estreia pela PFL. Na última quarta-feira (14), a organização norte-americana anunciou que a primeira edição do “Challenger Series 2023” vai acontecer no dia 27 de janeiro.