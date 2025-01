Brasília deve receber a primeira edição do UFC no Brasil em 2025

O UFC está muito próximo de retornar ao Brasil em 2025. Poucos detalhes separam o anúncio oficial do UFC Brasília, previsto para acontecer no dia 31 de maio deste ano, no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal. O contrato para a realização do evento ainda não foi assinado, mas está 90% encaminhado. O UFC não se manifestou oficialmente sobre o assunto, porém, o presidente Dana White garantiu, no fim de 2024, que faria anúncios relacionados ao Brasil no início deste ano. A última edição em solo brasileiro aconteceu em maio de 2024, com o UFC 301, no Rio de Janeiro. Já o UFC Brasília foi realizado pela última vez em março de 2020, marcando o início dos protocolos sanitários da Covid-19.

Michael Bisping revela como enganava médicos do UFC após perder a visão

Recentemente, Michael Bisping revelou alguns de seus segredos pré-luta no podcast JAXXON. Ele contou como enganava os médicos durante os exames de vista, mesmo tendo perdido a visão de um dos olhos.

"Eu simplesmente menti pra caramba em todos os testes. Eu até tinha um código idiota com o [Jason] Parillo. Eu passava nos testes pré-luta de alguma forma, e então, nas pesagens, a comissão queria checar minha visão. Eu sempre ficava apavorado, porque naquela época eu não tinha meu globo ocular falso e meu olho parecia horrível. Está pior agora, mas, naquela época, parecia um pouco melhor. Você podia ver claramente que não era saudável. Então, eu e Jason Parillo combinamos que, se a comissão cobrisse meu olho para um teste, ele tossiria se fosse um dedo e bocejaria se fossem dois dedos… ou o que quer que fosse. Fizemos isso algumas vezes. Para ser sincero, eles nunca chegaram a fazer o teste. Apenas perguntavam: 'Você consegue enxergar com esse olho?' e eu respondia: 'Sim'. Eles aceitavam e seguiam em frente", revelou Bisping.

Jones pede 30 milhões para enfrentar Aspinall

Durante a gravação do podcast 'Joe Rogan Experience', o comentarista do UFC afirmou que Jon Jones teria solicitado 30 milhões de dólares (cerca de R$ 185 milhões) para enfrentar Tom Aspinall em uma eventual unificação de títulos dos pesos-pesados. Segundo o rumor citado por Rogan, a alta cúpula do Ultimate está em negociações com 'Bones' e tende a aceitar o pedido do americano, frequentemente apontado como o 'GOAT' (melhor de todos os tempos) do MMA.

"Acho que será o Aspinall o próximo rival de Jones. Acho que o UFC está tentando chegar a um acordo. O rumor é que Jon Jones quer 30 milhões de dólares e o UFC deve pagar isso, esperançosamente. Espero que eles paguem", revelou Joe Rogan durante o podcast desta semana.

Cain Velasquez é anunciado como novo reforço da Global Fight League

A Global Fight League (GFL) anunciou a contratação de Cain Velasquez, um dos maiores pesos-pesados da história do MMA. No entanto, o ex-lutador de 42 anos não retornará ao cage como competidor. De acordo com informações divulgadas pela própria organização, o ex-campeão do UFC atuará como gerente de equipe.