Brasileiros brilham e encerram 2024 como campeões do Rizin 49 no Japão

Dois brasileiros encerraram 2024 e iniciaram 2025 como campeões após brilharem no RIZIN 49: Decade, evento de Ano Novo realizado nesta terça-feira (31) em Saitama, no Japão. A edição contou com três disputas de cinturão e um total de 17 lutas no card.

Na luta principal, Kleber Koike enfrentou Chihiro Suzuki em uma revanche e venceu por decisão unânime, recuperando o cinturão da organização japonesa. O paulista, que reside no Japão, agora acumula 34 vitórias no MMA, sendo 29 delas por finalização. Outro brasileiro em destaque no evento foi Roberto Satoshi, que defendeu com sucesso o cinturão peso leve (até 70,3 kg) ao enfrentar Vugar Karamov. Especialista em jiu-jitsu, Satoshi finalizou Karamov no primeiro round com um triângulo.

Filho da lenda Kazushi Sakuraba estreia no MMA com vitória em 26 segundos

Lenda das artes marciais, Kazushi Sakuraba certamente está orgulhoso ao ver seu legado continuar. Seu filho, Taisei Sakuraba, estreou no MMA com uma performance impressionante durante o RIZIN Decade, evento especial de fim de ano da RIZIN Fighting Federation. O atleta de 26 anos precisou de apenas 26 segundos para nocautear seu adversário, Yusuke Yachi, em uma apresentação dominante.

Campeã do UFC, Valentina Shevchenko estreia no OnlyFans para conteúdo exclusivo

Campeã peso-mosca (até 56,7 kg) e líder do ranking peso por peso feminino do UFC, Valentina Shevchenko tem explorado novas formas de se conectar com seus fãs. Sua mais recente iniciativa foi a estreia na plataforma OnlyFans, espaço onde criadores de diversas áreas compartilham conteúdo exclusivo.

Ex-UFC Paige VanZant assina com a GFL e confirma retorno ao MMA

Desde sua saída do UFC, em julho de 2020, Paige VanZant manteve-se ativa em diversas modalidades, como boxe, boxe sem luvas, telecatch e até mesmo em disputas de tapa na cara. Conhecida como "12 Gauge", a popular atleta agora é o mais novo reforço da GFL (Global Fight League).

"Eles estão contratando qualquer atleta com nome no esporte que esteja como agente livre no mercado. Eles me fizeram uma proposta e eu aceitei. Estou de volta ao MMA", declarou Paige.