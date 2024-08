Belal Muhammad ‘desfila como herói’ após conquistar cinturão no UFC

Belal Muhammad não apenas conquistou o cinturão dos meio-médios (até 77 kg), como também o coração de muitos fãs. Ao retornar a Chicago, após sua vitória histórica sobre Leon Edwards no UFC 304, o lutador de origem palestina foi recebido com uma festa digna de um rei. As ruas da cidade se transformaram em um mar de verde, branco e preto, as cores da bandeira palestina, que tremulavam ao vento. A celebração, no entanto, carrega um simbolismo ainda mais profundo. Em um momento em que a Palestina vive um dos períodos mais conturbados de sua história, com a guerra na Faixa de Gaza entrando em seu décimo mês, Belal Muhammad se tornou o primeiro palestino a ser campeão no UFC.

Serghei Spivac se vinga de derrota e finaliza rapidamente Marcin Tybura

O UFC realizado neste sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos, teve como atração principal um duelo entre pesos-pesados. E quem levou a melhor foi Serghei Spivac, que finalizou Marcin Tybura no primeiro round.

Deiveson Figueiredo entra para o Top 5 do ranking peso-galo

Deiveson Figueiredo é o mais novo integrante da elite do peso-galo. O paraense superou Marlon Vera por decisão unânime no card principal do UFC Abu Dhabi, realizado no último sábado (3), e ingressou no Top 5 do ranking da categoria após a atualização dos rankings oficiais do UFC nesta terça-feira (6). Deiveson segue invicto desde sua migração para a divisão em dezembro de 2023. Além da vitória sobre o equatoriano, o paraense também venceu Rob Font por decisão unânime em sua estreia na categoria e finalizou o ex-campeão Cody Garbrandt na luta de abertura do UFC 300.

Ex-Pride finaliza e encerra sequência de 21 derrotas

Charles Bennett colocou um ponto final na má fase nos esportes de combate, algo que parecia improvável. Aos 44 anos, o ex-lutador do Pride finalizou Justin Howard pelo ‘Island Fights 84’, evento realizado na última sexta-feira (9), na Flórida (EUA). Como não poderia ser diferente, ‘Krazy Horse’ comemorou o resultado, visto que sua última vitória aconteceu em 2016.

Ex-campeão da PFL, Cappelozza pega um ano de suspensão por doping

Campeão do GP peso-pesado da temporada 2021 da PFL, Bruno Cappelozza foi flagrado novamente em um exame antidoping com substâncias proibidas em seu organismo. Como resultado, o lutador brasileiro foi suspenso por um ano.

Francis Ngannou ataca de ator e faz participação especial em filme

O ex-campeão do peso-pesado do UFC fez uma participação especial no longa-metragem ‘Rebel Moon – Parte 1: A Menina do Fogo’. A obra chegou aos cinemas em 2023, mas a ‘Netflix’ lançou a versão do diretor Zack Snyder em julho, na qual ‘The Predator’ ganhou tempo de tela.