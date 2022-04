Amanda Lemos e Jéssica Bate-Estaca fazem duelo decisivo no UFC Las Vegas 52

O protagonismo é das mulheres neste final de semana no cage do UFC, com Amanda Lemos e Jéssica Bate-Estaca, para um duelo importante na divisão peso palha (até 52,1 kg). Décima colocada no ranking da divisão, Amanda Lemos chega embalada por uma ótima sequência de vitórias.

Após perder a estreia na organização, em julho de 2017, a paraense venceu as cinco oponentes com quem dividiu o cage do UFC nos últimos três anos e vem se consolidando como uma potencial candidata a disputar o cinturão. Cinturão este que já pertenceu a sua adversária, Jéssica Andrade” Bate-Estaca”. Primeira colocada na divisão peso-mosca (até 56,7 kg), a paranaense volta à divisão da qual foi campeã em 2019.

Aleandro Caetano luta no MMA LDH Martial Arts Japão

O atleta paraense Aleandro Caetato "Muca" estará em ação no próximo domingo (24) no evento asiático de MMA LDH Martial Arts, que irá acontecer em Tóquio, no Japão. Aleandro, que atualmente tem o cartel de 23 vitórias e 6 derrotas, terá pela frente o invicto atleta japonês Rinya Nakamura.

Flávio Pina encara Nilson Pé de Ganho em Castanhal

Flávio Pina e Nilson Oliveira "Pé de Ganho", dois atletas de alto nivel técnico e fisico, irão se enfrentar em Castanhal na edição de nº 58 do Pitbull Fight Championship, que irá acontecer no próximo sábado (23), a partir das 21h, no ginásio Loiola Passarinho, na cidade de Castanhal (PA).

Veteranos ex-UFC, Diego Sanchez e Dan Hardy se enfrentam em luta de boxe

O time de lutadores de MMA que se aventuram no boxe, que já conta com nomes como Anderson Silva, Vitor Belfort, Conor McGregor, Tyron Woodley e Ben Askren, está prestes a ganhar mais dois integrantes. Veteranos ex-UFC, Dan Hardy e Diego Sanchez vão se enfrentar no ringue no dia 2 de junho, em Manchester, na Inglaterra.

Cara de Sapato estreia com finalização na temporada 2022 da PFL

O atual campeão do torneio dos meio-pesados (até 93kg), Antônio "Cara de Sapato" precisou de apenas 28 segundos para encaixar um triângulo de mão e despachar o seu compatriota Delan Monte na estreia da temporada 2022 da PFL

Após ‘flertar’ com aposentadoria, Werdum pede para lutar na PFL

Ao que tudo indica, a possibilidade de aposentadoria de Fabrício Werdum do MMA durou pouco tempo. Dias depois de afirmar, em entrevista, que apenas uma “proposta de outro mundo” o levaria a aceitar uma luta na modalidade, o ex-campeão peso-pesado do UFC já pensa em fazer um duelo pela PFL (Professional Fighters League).

De acordo com informações do site “Sherdog” e também do jornalista Brett Okamoto, da ESPN americana, junto a Ali Abdelaziz, empresário de Fabrício Werdum, o lutador brasileiro teria solicitado à PFL para lutar em um evento da organização que está marcado para o dia 24 de junho.