Açaí Fight Combat 10 acontece neste sábado (22), em Jacundá

O evento AFC (Açaí Fight Combat) realiza, neste sábado, na cidade de Jacundá (PA), a sua décima edição a partir das 20h, no Ginásio municipal Jacundazinho, totalmente reformado e apto a receber diversas competições esportivas. O evento contará com cinco grandes lutas de mma profissionais, com destaque para a principal, que será o confronto entre os atletas Paulo "Terremoto", representando a cidade de Cannaã dos Carajás (PA), contra Wellington Lobo, representando Cruzeiro do Sul (PA).

Açai Fight Combat 10

Louro José Vs Jailson Boyka William Furacão Vs Pedro Soneca Natan Bombadin VS Gustavo Ligeirinho Cleison Demolidor Vs Lucas Terremoto Paulo Terremoto Vs Wellignton Lobo

Mag Fight realiza sua segunda edição neste sábado

A cidade de Magalhães Barata irá receber neste sábado a segunda edição do Mag Fight, que irá acontecer a partir das 20h no ginásio municipal da cidade com sesis grandes lutas de mma e com destaque para a participação das Aida Zumbi e da lutadora do Invicta FC Mel Pitbull. Na luta principal o confronto será entre Ilhago Silva Vs Silas Cobra

Fhabio Mir confirmado no Jungle Fight 118

O atleta paraense Fhabio Mir está confirmado na próxima edição do Jungle Fight, de nº 118, que irá acontecer no próximo dia 29 de julho em Sergipe. Seu adversário será o atleta Italo Ribeiro e a luta será na categoria peso-pena (até 66 Kg)

Revanche entre Makhachev e Charles do Bronx acontecerá no UFC 294

Em um anúncio surpreendente e extraordinário, o presidente do UFC, Dana White, confirmou que a revanche entre Islam Makhachev e Charles do Bronx vai, enfim, acontecer no card do UFC 294, que está marcado para o dia 21 de outubro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O cinturão peso-leve do Ultimate, atualmente em posse do russo, estará em disputa.

Paddy Pimblett promete mudança drástica na condução de sua carreira no MMA

Aposta para o futuro do UFC, Paddy Pimblett prometeu mudanças drásticas na condução de sua carreira como profissional nas artes marciais. Em entrevista ao ‘SLOTHBOXX’, o lutador, que tem ganhos expressivos de peso após cada apresentação no MMA, admitiu comprometimento com a dieta. Hoje, o atleta se recupera de uma cirurgia no tornozelo.

“Depois de cada luta, tenho uma compulsão ruim por comer. No momento, não me sinto mal, porque eu passei por uma cirurgia. Fui para os Estados Unidos e engordei de novo. Depois, voltei (para a Inglaterra) e fiz o procedimento. Depois da cirurgia, meu peso caiu gradualmente. Agora, tenho por volta de 84kg. e não tenho tomado cuidado com o que estou comendo. Tenho mantido o peso, o que é bom. Me sinto bem com esse peso. Espero que não atinja mais de 90kg. novamente”, disse Pimblett.

Ex-campeão do UFC, Rampage Jackson projeta retorno ao MMA ainda em 2023

Um dos maiores nomes da história das artes marciais mistas, o norte-americano Quinton Rampage Jackson afirmou que voltará a atuar profissionalmente ainda em 2023. ting’, o ex-campeão dos meio-pesados (até 93kg) do UFC disse que pretende usar o seu nome para promover a ‘UFL’ (United Fight League), organização que atua como embaixador, e voltar aos ringues nesta temporada.

Michael Page anuncia o fim de seu contrato com o Bellator

Uma das maiores promessas do Bellator da última década, o inglês Michael Page anunciou o fim de seu contrato com ao Bellator o atleta do peso meio-médio (até 77,1kg) não descartou uma possível volta a companhia presidida pro Scott Coker, porém, afirmou que pretende se testar no mercado e ouvir propostas de outras empresas.