Segunda edição do Breves Fight Combat é um sucesso

A cidade de Breves, na Ilha do Marajó, recebeu a segunda edição do evento de MMA BFC (Breves Fight Combat) no último sábado, dia 2 de março, lotando as dependências do ginásio de Esportes Ferdinando Costa e Silva. O público presente pôde prestigiar nove grandes combates de onde os atletas deram um verdadeiro show. Na luta principal do evento Raimundo "Máquina da Dor" venceu Vaz Demolidor por finalização no 1º round. Confira os resultados oficiais:

Breves Fight Combat 02

01-Kalleby Vs Josué "Jhon Marajó" venceu Xandt por nocaute técnico 02:21 do 03 round

02-Kelvin Souza venceu Renan "Mão de Ferro" por desclassificação 02:08 do 03 round

03-José "Jhonnys Pitbull" venceu Jobson "Negrete" na decisão unânime dos juizes

04-Edson Santos Didico venceu Jackson "Guerreiro" por finalização 03:50 do 01 round

05-Jhon "Cyborg" venceu Valdenilson "Samurai" na nocaute técnico 01:00 do 01 round

06-Matheus Muralha venceu Saymon Alves por nocaute tecnico 03:36 do 01 round

07-Antônio "Bufalo" venceu Marcelo Leão por finalização 0:40 do 02 round

08-DG venceu Edinaldo "Marreta" por finalização 01:05 do 01 round

09-Raimundo "Máquina da Dor" venceu Vaz Demolidor por finalizaçã 03:21 do 01 round

Renan Problema ficará fora de torneio da PFL para esperar por Francis Ngannou

Pouco mais de três meses após conquistar o título dos pesos pesados (até 120,2 kg) da PFL e o cheque milionário, Renan Problema anunciou que não tentará defender o título e está fora do torneio deste ano. O foco do goiano agora é apenas um: Francis Ngannou.

Junior Cigano vence Alan Belcher por nocaute, conquista cinturão no MMA sem luvas

Junior Cigano volta a ter posse de um cinturão de campeão. O brasileiro, ex-campeão do UFC, conquistou o título do Gamebred Bare Knuckle, o MMA sem luvas. Na noite deste sábado (02), o atleta derrotou Alan Belcher por nocaute no segundo round e levou o título da categoria. O evento aconteceu na cidade de Orlando (EUA).

“Trabalho muito duro pra estar aqui e amo isso daqui. Estou muito feliz”, afirmou Cigano ainda no cage, que mirou no próximo desafio.

Jairzinho Rozenstruik vence Shamil Gaziev na luta principal do UFC Las Vegas 87

Se a atuação diante de Shamil Gaziev não foi das mais empolgantes, o surinamês Jairzinho Rozenstruik pode se orgulhar de ter castigado o rosto do seu rival neste sábado (02). Na luta principal do UFC Las Vegas 87, o peso pesado (até 56,7kg) acertou tantos golpes no prospecto da categoria que forçou o árbitro a interromper o confronto no final do quarto round e confirmar a sua vitória.

Famoso por briga com brasileiros no PRIDE, americano amarga sua 21ª derrota

Bastante conhecido dos fãs de MMA por sua passagem pelo PRIDE, Charles Bennett, ou “Krazy Horse”, se tornou famoso por ter sido um dos protagonistas de uma grande confusão ocorrida nos bastidores de uma edição do extinto evento japonês PRIDE.o último sábado (2), Charles Bennett entrou em ação no evento Gamebred Bareknuckle MMA, realizado em Orlando (EUA), e acabou sendo derrotado por Joe Penafiel por nocaute técnico no terceiro round.

Com o resultado negativo, “Krazy Horse” agora amarga uma incômoda sequência de 21 derrotas seguidas, contabilizando duelos que o lutador fez no MMA e também no Boxe sem luvas.