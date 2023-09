A cidade de Salvaterra recebe a quarta edição do DS Fight Night, neste sábado (30)

A quarta do evento de MMA DS Fight Night, com organização do mestre Roberval Souza “Doga”, irá acontecer neste sáabado, dia 30 de setembro, a partir das 19h, na Arena DS Fight, que fica localizada na PA-154 na cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó. Essa será a edição especial em comemoração do aniversário da Arena DS Fight, que é uma referência em Salvaterra para os praticantes de esportes de combate. O card de lutas de mma contará com vários atletas da região do Marajó e de Belém e o evento também terá a transmissão ao vivo via Youtube. Na luta principal teremos o combate entre Ricardo Grafite contra Oziel "Cão de Briga".

Os ingressos estão a venda na Pousada Princesa da Ilha. Informações (91) 98517-2789 / 99826-6055

DS Fight Night 04

Hugo Lacerda Vs Lucas Tavares Allyosn Praia Vs Rafael Gemaque Márcio Pereira Vs Euller Santos Carlos Borró Vs Nicolas Brito Wallace de Sá Vs Vladimir Silva Ricardo Grafite Vs Oziel "Cão de Briga"

ABCF Fight realiza a sa 25ª edição em Parauapebas (PA)

O ABCF Fight realizada neste sábado, a partir das 20h, no ginásio Poliesportivo da cidade de Parauapebas (PA), a 25ª edição do evento, que contará com 9 lutas de mma profissionais com destaque para as principais, entre Samuel Santana contra Antônio "Escorpião Rei" e a disputa do cinturão na categoria até 77 Kg entre Gudda Vieira contra Flávio Pina.

ABCF Fight 25

Francisco de Sousa Vs Cicero José Jefferson Meireles Vs Paulo Henrique Danilo Peniche Vs Jamuerlison Silva Janaina Ferreira VS Nielma Mendes Junior Farinha Vs Cleilson Da Silva Well Oliveira Vs José Henrique Clebison dos Santos Vs Jadielton Alves Samuel Santana Vs Antônio "Escorpião Rei" Gunnar Nelson Vs Flávio Pina

Deiveson Figueiredo estipula tempo para aposentadoria

Em busca de renovação no MMA, Deiveson Figueiredo se prepara para estrear na categoria dos galos (até 61,2kg.) do UFC. Aos 35 anos, o ex-campeão peso mosca (até 56,7kg.) abriu o jogo e falou sobre o tempo estimado para pendurar as luvas e se aposentar do esporte que tem feito sucesso há muitos anos. Segundo Deus da Guerra, duas ou três lutas são sua meta.

“Tenho mais três anos pela frente antes de me aposentar. Em nome de Jesus, quero sempre, sempre, sempre fazer grandes lutas pelo público enquanto eu estiver em ação, podem ter certeza disso (…) Graças a Deus conquistei muito através do MMA. Olha onde eu estou agora, nos Estados Unidos. Um garoto que saiu do Marajó, uma cidade simples e da fazenda, e está nos Estados Unidos agora, lutando na maior organização do mundo, dando o meu melhor para os fãs de MMA e mudando a história da minha família através das lutas”, afirmou Deiveson em entrevista ao ‘MMA Fighting’.

Filhos de ex-lutador do UFC são baleados nos Estados Unidos

eterano do MMA com passagens por grandes eventos como UFC e PFL, John Howard revelou uma tragédia que vem assolando sua família nas últimas semanas. No dia 17 de setembro, dois filhos do lutador foram baleados no condomínio residencial Franklin Field, em Dorchester, subúrbio de Boston, nos Estados Unidos

Juiz indica data para julgamento de Cain Velasquez

Aguardando julgamento por múltiplas acusações, entre elas a de tentativa de homicídio, o ex-campeão peso pesado (até 120,2kg) do UFC Cain Velasquez deve encarar o tribunal em meados de janeiro de 2024.De acordo com informações do site norte-americano ‘MMA Fighting’, na última quarta-feira (27), o juíz Daniel Nishigaya concedeu uma prorrogação adicional à equipe de defesa de Cain Velasquez com a garantia de que uma data seja definida na próxima audiência, marcada para dezembro