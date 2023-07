A cidade de Portel, na Ilha do Marajó, recebe a 16º edição do SFC

A cidade de Portel recebe neste sábado (14) a 16ª edição do evento de mma SFC (Strike Fight Championship) a partir das 19h no ginásio municipal da cidade com 07 grandes lutas de mma profissionais e 01 luta profisional de Muay Thay. A entrada do evento será totalmente gratuita. Informações (91) 99301-5576

Strike Fight Championship 16

Muay Thai

Janderson Vs Arthur Stiker

MMA

Wallace Vs Guerreiro Higor Vs Márcio Gemaque Chris Lan Vs Edi Vieira Silvas Vs Matheus Gaby Vs Jamily Leandro V3 Vs Jhon Andre Vs Rodrigo

Melquizael Costa exalta papel da luta em batalha contra depressão

Neste sábado (15), o paraense Melquizael Costa subirá no octógono do UFC Vegas 77 para encarar Austin Lingo e buscar sua primeira vitória pela organização, após estrear com derrota em janeiro deste ano. Mas esta missão parece pequena perto da que ‘Melk’ já teve que superar antes mesmo de se tornar lutador profissional de MMA.Portador de vitiligo desde a infância, Melquizael enxergou no mundo das lutas uma forma de deixar o preconceito para trás e encontrar seu lugar no mundo e teve como inspiração outro atleta de MMA que possui a enfermidade dermatológica: o americano Scott Jorgensen, que fez quase toda sua carreira dentro do WEC e do UFC.

“Eu nunca o vi pessoalmente, mas uma vez ele comentou um post meu. Foi um cara que me inspirou a entrar no UFC por causa da imagem. Eu vi que tinha um cara no UFC que tinha vitiligo e falei: ‘Opa, eu posso ser esse também’. Na verdade, o vitiligo nunca me atrapalhou (na carreira), a luta é que me ajudou a superar o vitiligo. Porque eu tenho vitiligo desde os quatro anos de idade e passei por aquela fase, quase entrei em depressão, foi bem complicado. Na luta eu entrei para entrar achando que eu ia bater nos outros, só que aí eu descobri a disciplina da luta e hoje em dia eu sou um atleta, sou pai de família, tudo isso graças primeiramente a Deus e Ele ter colocado a luta na minha vida”, comentou Melk.

Empresário diz que Ngannou vai lucrar mais com luta contra Fury do que em toda carreira no UFC

Finalmente confirmado, o desafio de boxe entre Francis Ngannou e Tyson Fury, que se enfrentam no dia 28 de outubro, na Arábia Saudita, promete marcar um ponto chave na vida do ex-campeão peso pesado (até 120,2kg) do UFC, tanto na questão esportiva, quanto, principalmente no lado financeiro.Durante participação no podcast ‘MMA Hour’, do site norte-americano ‘MMA Fighting’, Marquel Martin, empresário de Francis Ngannou respondeu aos críticos e a quem desacreditou da busca do ex-campeão do UFC por uma luta contra Tyson Fury e garantiu que o camaronês vai lucrar mais no duelo contra o britânico do que em toda as 14 lutas que fez no octógono somadas.

PFL lança programa antidoping em parceria com a USADA

Depois de viver uma temporada regular 2023 conturbada, na qual vários atletas foram flagrados e suspensos por doping, a PFL decidiu entrar de cabeça no tema e estabelecer, de fato, um programa antidoping em parceria com a USADA. O acordo – de cinco anos – foi confirmado pela própria agência antidoping americana em seu site oficial após a notícia ter sido divulgada em primeira mão pela ‘ESPN’ americana.

Nova casa do UFC em Las Vegas impressiona e tem valor de R$ 10 bilhões

Maior organização de MMA do mundo, o UFC terá, em breve, mais uma opção de local para realizar seus eventos em Las Vegas (EUA). Além do UFC Apex e também da T-Mobile Arena, o Ultimate, num futuro próximo, poderá ter à disposição uma arena futurista, com custo de 2,3 bilhões de dólares (cerca de R$ 10 bilhões na cotação atual). A MSG Sphere é, como o próprio nome diz em inglês, uma grande esfera, revestida de telas LED que produzem exibições visuais impressionantes.