Maior autoridade de Krav Maga da América Latina dará palestra em Belém; saiba mais

O mestre e lutador israelense Grão Mestre Kobi Lichtenstein dará uma palestra nesta terça-feira (6), em Belém, sobre krav maga. A entrada será gratuita. O professor é a maior autoridade da modalidade na América Latina. O objetivo do encontro é ver a evolução dos praticantes e ensinar novas técnicas do esporte.

O krav maga é um estilo de luta voltado exclusivamente para a defesa pessoal. Criado em Israel, a modalidade é disputada corpo a corpo e visa ensinar as pessoas a se defenderem, com a combinação do controle emocional e com as técnicas ensinadas que visam neutralizar o agressor, atingindo pontos sensíveis, como olhos, nariz e garganta.

O Grão Mestre Kobi Lichtenstein é faixa vermelha – 8º Dan e presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga.

Segundo o mestre, a prática do krav maga pode ajudar o praticante a desenvolver habilidades físicas e mentais, no controle do medo e reações. Com isso, o aluno passa a se sentir mais confiante e conseguirá se defender da melhor maneira.

“Quando o praticante muda a sua relação com o medo e passa a controlar a sua reação frente às situações de estresse e perigo, ele deixa de ser uma vítima”, afirmou o Grão Mestre Kobi.

Serviço

Palestra com Grão Mestre Kobi Lichtenstein

Data: 6/12

6/12 Horário : a partir das 18h30

: a partir das 18h30 Local: CTKM/PA (Av Comandante Brás de Aguiar, 821, Altos, Nazaré, Belém)

CTKM/PA (Av Comandante Brás de Aguiar, 821, Altos, Nazaré, Belém) Valor: participação gratuita

participação gratuita Inscrições: (91) 99159-9190

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)