Lutador vomita durante luta e perde combate por nocaute técnico; vídeo

Na última sexta-feira (19/04), uma cena inusitada ocorreu em uma luta no evento de MMA "Dyansty Combat Sports", em Lincoln, nos Estados Unidos. O lutador Kafele Mensah, não se sentiu bem e vomitou no octógono. O árbitro parou o combate e declarou seu adversário, Josh Spatz, vencedor no confronto, por “nocaute técnico”.

Kafele Mensah estava bem melhor na luta, porém, o lutador acabou vomitando e foi desclassificado, perdendo o combate na categoria pesos-leves (até 70 kg). A cena surpreendeu os torcedores que acompanhavam o combate.

Assista ao momento em que o lutador passa mal no octógono:

A regra diz que é preciso ter uma interrupção imediata do combate, além de declarar a derrota via nocaute técnico, para situações em que o lutador perde o controle de uma função de seu corpo, seja urina, fezes ou vômito.