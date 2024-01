Suspeito de participação na morte de lutador de MMA é preso no RJ

Tauã da Silva, conhecido como 2B, de 18 anos, foi preso em casa, na manhã desta terça-feira (16), no Morro do Banco, no Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele confessou à Polícia Militar ter participado na morte do lutador de MMA Diego Braga Nunes, de 44 anos. O corpo do atleta foi encontrado na segunda-feira (15). Ele tinha ido tentar recuperar a moto furtada na casa dele, na comunidade da Muzema, também na zona oeste.

O suspeito estava com uma quantidade não divulgada de drogas e confessou participação no crime. A captura de Tauã foi confirmada pela PMERJ. “Nesta manhã, um dos acusados de assassinar um atleta foi preso com entorpecentes no Morro do Banco por policiais do 31 BPM. Ele confessou ter participado do crime e foi conduzido à 16° DP. As buscas na região por outros envolvidos estão em andamento”, diz a publicação da instituição.

Confira

A PM ainda faz buscas pela região para tentar localizar mais envolvidos. Já a Polícia Civil informou que trabalha para identificar os autores do crime. O caso está em investigação na Delegacia de Homicídios da Capital.

O caso

A moto de Diego foi roubada da casa do lutador, na Muzema, na madrugada de segunda por dois homens. Ele decidiu ir atrás do veículo após ter acesso a imagens de câmera de segurança. Além de ir ao Morro Branco, Diego também chegou a passar pela comunidade da Tijuquinha.

Saiba quem é Diego Braga

Diego foi lutador profissional de muay thai. Sua carreira no MMA começou em 2003. Ele chegou a enfrentar Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos.

O lutador também treinou com os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro e com Anderson Silva. Sua última luta profissional foi em 2019. Ele se aposentou com 23 vitórias, oito derrotas e um empate.

Ultimamente ele vinha se dedicando à carreira de professor de artes marciais. Ele era dono da academia Tropa Thai, de formação de lutadores, e treinava o filho, Gabriel Braga, que luta profissionalmente e chegou à final do à final do torneio peso-pena da PFL no ano passado.