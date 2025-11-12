Knicks x Magic: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela NBA

New York Knicks x Milwaukee Bucks jogam nesta quarta-feira (12/11) a temporada normal da NBA. O jogo acontece às 21h, no Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hornets x Bucks ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2, pela Disney+ e pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

NY Knicks é o vice-líder da Conferência Leste e acumula 7 vitórias e 3 derrotas.

Já o Magic está em 10° lugar na mesma conferência com 5 vitórias e 6 derrotas.

FICHA TÉCNICA

New York Knicks x Orlando Magic

NBA

Local: Madison Square Garden, em Nova York, Nova York

Data/Horário: 12 de novembro de 2025, 21h