Hornets x Lakers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo começará às 21h, no Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hornets x Lakers ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Charlotte Hornets é o 12° colocado da Conferência Leste com 3 vitórias e 6 derrotas.

Já Lakers ocupa a 4° posição da Conferência Oeste e soma 7 vitórias e 3 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers

NBA

Local: Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 21h