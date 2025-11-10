Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Hornets x Lakers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (10/11) pela NBA

Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers jogam pela temporada regular da NBA; veja onde assistir e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Lakers está em 4° lugar no Oeste, enquanto Hornets ocupa a 12° posição do Leste (X/ @Lakers)

Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers jogam nesta segunda-feira (10/11) a temporada normal da NBA. O jogo começará às 21h, no Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hornets x Lakers ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Charlotte Hornets é o 12° colocado da Conferência Leste com 3 vitórias e 6 derrotas.

Já Lakers ocupa a 4° posição da Conferência Oeste e soma 7 vitórias e 3 derrotas.

FICHA TÉCNICA
Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers
NBA
Local: Spectrum Center, em Charlotte, Carolina do Norte
Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 21h

.
