GP de Silverstone: como as equipes chegam para o Grande Prêmio da Inglaterra; confira

A semana que antecedeu o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, foi marcada pela repercussão da fala racista do brasileiro Nelson Piquet. Apesar disso, o clima dentro do grid promete uma corrida emocionante. Max Verstappen segue sendo o favorito no GP, mas não deve ter uma prova fácil neste domingo (3).

Circuito

O GP de Silverstone tem como o seu maior vencedor Lewis Hamilton. No ano passado, o circuito foi palco do acidente entre o heptacampeão e Max Verstappen, foi sobre esse toque entre os dois que Nelson Piquet comentava quando fez os comentários racistas sobre o inglês.

O traçado de Silverstone é o favorito de diversos pilotos. São 5891 metros de extensão, com 18 curvas. A prova é realizada em 52 voltas. Para a corrida, a previsão é de pista seca, no entanto, para o treino classificatório deste sábado a chuva pode aparecer.

Como chegam

Red Bull

A Red Bull é a equipe a ser batida. Isolada no campeonato de construtores e de pilotos, posição que durante oito anos foi da Mercedes, o time autriaco chegou em Silverstone com um assoalho mais reforçado e melhorias do designer para diminuir o peso - um dos grandes problemas dos taurinos.

Cheia de mistérios, ainda não está claro o que foi feito no carro de Sergio Perez, que quebrou no GP do Canadá. Além disso, durante os treinos livres de sexta-feira, a Red Bull não andou bem e foi superada pela Mercedes, com Hamilton, Lando Norris, da McLaren, e Carlos Sainz, da Ferrari.

A Ferrari

No Canadá, em uma corrida de recuperação depois de ter trocado o motor, o principal piloto da escuderia Charles Leclerc terminou em quinto, e Carlos Sainz ficou na segundo posição. Com alguns problemas de confiabilidade no carro, em Silverstone, os italianos levaram as asas com menos carga aerodinâmica.

A equipe também fez mudanças nos retrovisores, uma área importante do novo regulamento para poder ajudar a direcionar o ar para a parte traseira do carro, o que dá potência para o efeito do assoalho na geração de apoio aerodinâmico. Além disso, alguns pilotos que usam o motor Ferrari como Bottas (Alfa Romeo), Mick Schumacher (Hass) e o próprio Carlos Sainz, mudaram um componente de potência para a corrida.

Mercedes

A Mercedes parece que está se recuperando no campeonato. No Canadá, Lewis Hamilton chegou em terceiro lugar e George Russell ficou em quarto. Em Silverstone, a equipe que manter o pódio e o principal objetivo é chegar mais perto de Red Bull e Ferrari. Durante a semana, o chefe do time alemão, Toto Wolff, confirmou que eles estavam preparando um pacote de atualizações para o GP. Uma delas é a asa traseira diferente. Além disso, ao que tudo indica, o assoalho dos carros está mais firme.

E, finalmente, pela primeira vez desde o início da temporada, os carros da Mercedes não apresentaram o porpoising – os quiques que o carro dá quanto está em alta velocidade. Nos treinos um – atípico por causa da chuva, quase não teve pilotos marcando tempo – e dois, Lewis Hamilton conseguiu ficar à frente das Red Bulls e da Ferrari de Leclerc.

Além disso, Lando Norris com a McLaren, que usa motor Mercedes, ficou em terceiro lugar no treino livre dois.

Agenda

A partir das 8h deste sábado (2) começa o treino livre 3. A classificação para o grid de largada começa às 11h. No domingo (3), a corrida inícia às 11h.

Classificação dos pilotos

M. Verstappen - Red Bull - 175

S. Perez - Red Bull - 129

C. Leclerc - Ferrari - 126

G. Russell - Mercedes - 111

C. Sainz Jr. - Ferrari - 102

L. Hamilton - Mercedes - 77

L. Norris - McLaren - 50

V. Bottas - Alfa Romeo - 46

E. Ocon - Alpine - 39

F. Alonso - Alpine - 18

P. Gasly - AlphaTauri - 16

K. Magnussen - Haas - 15

D. Ricciardo - McLaren - 15

S. Vettel - Aston Martin - 13

Y. Tsunoda - AlphaTauri - 11

G. Zhou - Alfa Romeo - 5

A. Albon - Williams - 3

L. Stroll - Aston Martin - 3

Alemanha - M. Schumacher - Haas

N. Hulkenberg - Aston Martin - 0

N. Latifi - Williams - 0

Equipes

Red Bull - 304

Ferrari - 228

Mercedes - 188

McLaren - 65

Alpine - 57

Alfa Romeo - 51

AlphaTauri - 27

Aston Martin - 16

Haas -15

Williams -3