Golden State Warriors é campeão da NBA após vencer Boston Celtics

O time revolucionário Golden State Warriors se consagrou campeão da NBA após superar o Boston Celtics por 103 x 90. A partida pela final da liga de basquete ocorreu na arena TD Garden, em Boston, na última quinta-feira (16/06).

A estrela do time, Stephen Curry, terminou a partida com 34 pontos, sete rebotes e sete assistências, o que inclui seis cestas de três pontos. O feito grandioso fez o arremessador levar para casa, pela primeira vez, o MVP, prêmio de jogador mais valioso da temporada. "Estou tão orgulhoso desse grupo. Agradeço a Deus todos os dias. São pessoas incríveis. No começo da temporada, ninguém achou que estaríamos aqui, exceto esse grupo. É muito, muito surreal. Você nunca toma isso aqui como garantido. Nunca sabe se vai voltar aqui [nas finais]. Se você chega aqui e consegue a conquista, significa o mundo", disse ele.

Avalanche sem resposta

Apesar da tensão do jogo decisivo, o título do time de São Francisco ficou visivelmente garantido após a equipe completar uma sequência de 21 pontos a zero, sem obter nenhuma reação dos donos da casa, que buscavam empatar a série e levar as finais para o jogo 7. Com a vitória, o Golden State Warriors chegou ao quarto título em seis finais nos últimos oito anos.

Entenda como se formou a final entre Warriors e Celtics

Miami Heat, Boston Celtics, Dallas Mavericks e Golden State Warriors foram os quatro times classificados para as finais. O Golden State Warriors se saiu melhor na Conferência Oeste e passou o Dallas Mavericks por 4 a 1. Já na Conferência Leste, a disputa entre Miami Heat e Boston Celtics foi acirrada, mas a equipe de Boston conseguiu ultrapassar os Heat's por 4 a 3. Warriors e Celtics decidiram em seis jogos o grande vencedor da temporada.

Warriors se consagrou campeão da NBA (Rick Scuteri/ AP)

