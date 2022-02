Aquecimento de Curry na NBA tem 100% de aproveitamento em cestas e viraliza na web; vídeo

Um vídeo de Stephen Curry, jogador do Golden State Warriors, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (28). A imagem mostra o ala em uma atividade de aquecimento antes de uma partida pela NBA. No entanto, o que impressiona é o aproveitamento de Curry diante da cesta.

VEJA MAIS

O jogador começa arremessando uma bola na entrada do garrafão, próximo à região em que são cobrados lances livres. Após o arremesso, Curry vai andando para trás e aumenta a distância para a cesta. Mesmo com o grau de dificuldade ficando cada vez maior, o ala acertou todos os arremessos.

No mais difícil deles, Curry converteu uma cesta do meio da quadra do Chase Center, ginásio do Golden State Warriors. Ao final da sessão de aquecimento, o desempenho do jogador é aplaudido pelos torcedores.

O Golden State Warriors é o segundo time da Conferência Oeste da NBA, a mais concorrida em 2022. A equipe da Califórnia tem seis vitórias a menos que o líder da classificação, o Phoenix Suns.