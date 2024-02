F1: testes da pré-temporada da Fórmula 1 começam nesta quarta-feira (21); veja os horários

A temporada de 2024 da Fórmula 1 começa no próximo dia 2 de março, com o GP do Bahrein. No entanto, entre os dias 21 e 23 de fevereiro, o Circuito de Sakhir recebe a pré-temporada, onde os carros vão para a pista para fazer os testes finais que servirão de parâmetros para as equipes começarem a disputa.

Ao todo, serão seis sessões de treinos, distribuídas entre os três dias, totalizando nove horas de testes, para as equipes analisarem o que deu certo nos modelos e como pode ser o início da temporada. O primeiro treino começa nesta quarta-feira (21), das 4h até às 8h.

Nos testes da pré-temporada, cada equipe pode dar quantas voltas quiser no circuito, dentro do tempo estabelecido, podendo escalar pilotos reservas para o lugar dos titulares se for necessário. Normalmente, é usado um único carro entre os pilotos durante o dia. Nessas sessões, os times aproveitam para analisar todas as áreas do trajeto, desempenhos dos atletas e até treinar pit stops.

Assim, as equipes conseguem ter um termômetro de como os carros vão iniciar a temporada, saber o que funcionou no projeto e o que precisará ser mudado no conceito.

Em 2022, por exemplo, a Mercedes inovou com o conceito "zeropod", no entanto, o projeto não deu certo e o time percebeu isso já nos treinos da pré-temporada, mas, seguiu tentando consertar o problema durante o ano.

Por isso, os treinos são tão importantes para as equipes. Esses problemas, muitas das vezes, não são identificados em simuladores. Apesar de os resultados da pré-temporada serem levados em consideração, eles não são absolutos.

Expectativa

A Red Bull segue sendo a favorita para a temporada. Atual bicampeã de construções, o time do tricampeão Max Verstappen apostou em um design diferente para este ano. Com isso, há uma expectativa para a apresentação do novo carro da equipe austríaca.

Com a Mercedes também há certa ansiedade. Após os dois anos de frustração com zeropods, a equipe alemã tem um novo conceito para 2024, que será o último de Lewis Hamilton no time. A Ferrari também está pressionada a mostrar mais desempenho. Mesmo com um bom carro, os italianos sofreram com desgaste de pneu, problemas de confiabilidade e ritmo de corrida.

A McLaren foi o time que mais cresceu no último ano e pode ser uma candidata para brigar com a RBR e voltar aos tempos de glória da F1.

No geral, muitas equipes estão com modificações, seja internamente com novos parceiros e investimentos, ou nos carros. A pré-temporada dará luz para como será a disputa, mas os dados não são definitivos. O resultado real só será visto dia 2 de março, no GP do Bahrein.

Red Bull

Max Verstappen e Sergio Pérez

Mercedes

Lewis Hamilton e George Russell

Ferrari

Charles Leclerc e Carlos Sainz

McLaren

Lando Norris e Oscar Piastri

Aston Martin

Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine

Esteban Ocon e Pierre Gasly

Williams

Alexander Albon e Logan Sargeant

Visa Cash RB (AlphaTauri)

Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda

Sauber

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Haas

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

Horário da Pré-Temporada

Quarta-feira, 21 de fevereiro

Primeira Sessão

4h às 8h

Segunda Sessão

9h às 13h

Quinta-feira, 22 de fevereiro

Primeira Sessão

4h às 8h

Segunda sessão

9h às 13h

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Primeira sessão

4h às 8h

Segunda sessão

9h às 13h