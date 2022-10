F1: O que Max Verstappen precisa para ser campeão no Grande Prêmio do Japão

O bicampeonato de Max Verstappen não veio em Singapura. O holandês ficou apenas na sétima colocação e viu o seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, vencer o GP. Com isso, a decisão do campeonato foi adiada. Mas, o piloto da Red Bull ainda pode ser campeão no Grande Prêmio do Japão, em Suzuka.

Charles Leclerc terminou o GP de Singapura em segundo lugar e com o sétimo de Verstappen, o piloto da Ferrari reduziu em 12 pontos a diferença entre os dois, que agora está em 104. Ainda existem 138 pontos para serem disputados.

Mas, Max só precisa vencer e conquistar o ponto da volta mais rápida em Suzuka, para chegar ao bicampeonato. Caso ele não vença a corrida, Verstappen precisa garantir que ele termine a prova com no mínimo oito pontos na frente de Leclerc. Assim, a diferença entre eles no campeonato será de 112 pontos, a mesma quantidade que restará após a prova do Japão.

Mesmo que Verstappen e Leclerc fiquem empatados no final do campeonato, o holandês leva o título pelo primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias – Max tem 11 até o momento, contra três de Charles.

Apenas Charles Leclerc e Sergio Pérez seguem, matematicamente, na briga pelo campeonato. George Russell e Carlos Sainz não têm mais chances de superar o holandês.

Agenda

O GP começa nesta sexta-feira (7) com o primeiro Treino Livre em um horário diferente, às 00h. O segundo Treino Livre será às 3h. No sábado (8), o TL3 ocorre às 00h e a classificação às 3h. A corrida ocorre no domingo (9), a partir das 2h.

Veja outros cenários para Verstappen conquistar o bicampeonato

Verstappen em segundo, Leclerc quinto sem a volta mais rápida e Pérez for quarto ou pior;

Verstappen em terceiro com a volta mais rápida, Leclerc for sexto e Pérez em segundo ou pior;

Verstappen em terceiro sem a volta mais rápida, Leclerc sétimo e Pérez quinto;

Verstappen em quarto, Leclerc oitavo sem volta mais rápida ou Pérez segundo sem a volta mais rápida;

Verstappen em quinto colocado com a volta mais rápida, Leclerc nono e Pérez em terceiro;

Verstappen em quinto lugar, Leclerc em nono e Perez em terceiro;

Verstappen em sexto com a volta mais rápida, Leclerc em 10° e Pérez terceiro;

Verstappen em sexto sem a volta mais rápida, Leclerc não pontuar e Pérez em quarto.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)