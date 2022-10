Fórmula 1: Sergio Pérez vence GP de Singapura e conquista de Max Verstappen é adiada

Não foi desta fez que o piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o bicampeonato da Fórmula 1. O atual detentor do título chegou em sétimo na corrida da manhã deste domingo (2), em Cingapura. O vencedor foi o companheiro de Max, o mexicano Sergio Pérez, que assumiu a ponta na largada para não soltar mais.

O piloto monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz, ambos da Ferrari, completaram o pódio. A prova foi marcada pela forte chuva que caiu no autódromo e que obrigou a direção da corrida a adiar a largada. No total, foram seis abandonos, incluindo o do bicampeão mundial Fernando Alonso, da Apine, no dia em que bateu o recorde de GPs, com 350 provas.

Esta foi a quarta vitória na carreira de Pérez, que subiu ao pódio pela primeira vez em Marina Bay. O melhor resultado da carreira de Sergio Pérez, até então, era um quinto lugar, no GP de 2018, pela atual Aston Martin.