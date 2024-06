F1: GP da Espanha é teste para equipes e abre rodada tripla da Fórmula 1; veja horários

Após o movimentado GP do Canadá, a Fórmula 1 retorna com uma sequência de três corridas. A primeira delas será o GP da Espanha, no circuito da Catalunha, em Barcelona. A prova ocorre neste domingo (23), mas o final de semana da F1 começa nesta sexta-feira (21), com os treinos livres.

Nas últimas duas temporadas, o grande vencedor da prova foi o tricampeão e líder do campeonato Max Verstappen. O holandês também foi o vencedor do Grande Prêmio do Canadá, contudo, o piloto da Red Bull Racing (RBR) vê sua dominância diminuir a cada corrida. A Espanha pode ser um grande termômetro para a equipe austríaca ver a capacidade da McLaren, Ferrari e até mesmo da Mercedes.

Com o circuito da Catalunha é conhecido por ser uma boa pista de testes, a expectativa é que o público tenha mais clareza sobre a posição que times que já venceram nesta temporada, McLaren e Ferrari, têm em relação a RBR.

No primeiro Treino Livre, na sexta-feira, o britânico Oliver Bearman fará testes na Haas. O piloto da Fórmula 2 é cotado para assumir uma vaga na equipe americana na próxima temporada. Vale destacar que o Bearman já participou de uma corrida da F1 neste ano.

No início da temporada, no GP da Arábia Saudita, Carlos Sainz, da Ferrari, precisou fazer uma cirurgia de emergência para retirar o apêndice e o jovem piloto assumiu o lugar dele na corrida. Oliver chegou na sexta colocação e somou seis pontos, o que o colocou na 12º posição da classificação dos pilotos no campeonato.

A prova também será importante para Mercedes. Que ainda tenta se encontrar com o carro deste regulamento. A equipe alemã conquistou um pódio de terceiro lugar no GP do Canadá após George Russell largar da pole. Lewis Hamilton, que largou de sétimo, chegou em quarto.

Após o GP da Espanha, a F1 terá mais duas corridas seguidas: Áustria e Inglaterra, que fazem parte da "temporada europeia" do calendário.

Confira os horários do GP do Canadá

Sexta-feira (21)

Treino livre 1 - 8h30

Treino livre 2 - 12h

Sábado (22)

Treino livre 3 - 7h30

Classificação - 11h

Domingo (23)

Corrida - 10h