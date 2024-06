F1: Em corrida emocionante, Max Verstappen supera Russell e vence o GP do Canadá

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, somou sua terceira vitória consecutiva no Grande Prêmio do Canadá, disputado sob chuva neste domingo (9), em Montreal.

Os britânicos Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes) completaram o pódio no circuito Gilles Villeneuve, na nona das 24 corridas da temporada.

Lewis Hamilton (Mercedes) foi ultrapassado no último momento por Russell, que havia largado na pole position, e teve que se conformar com o quarto lugar em uma prova que já ganhou sete vezes. O australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o quinto e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o sexto.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) abandonou a corrida após um acidente na volta 53 (de 70), enquanto a Ferrari viveu seu pior fim de semana do ano com os abandonos de Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A primeira metade da corrida foi de várias trocas na liderança debaixo de chuva entre Russell, Norris e Verstappen.

Mais tarde, já com sol, o tricampeão mundial conseguiu aproveitar que a pista secou para assumir a ponta e segurar os rivais em um circuito que dificulta as ultrapassagens.

"Foi uma corrida muito louca, muitas coisas aconteceram. Acho que paramos na hora certa e pude administrar bem a vantagem", comemorou Verstappen. Foi uma corrida muito divertida".

Depois de ficar fora do pódio em Mônaco, o holandês somou sua sexta vitória no ano e a terceira consecutiva no Canadá.

O piloto da Red Bull, de 26 anos, vem tendo domínio absoluto na F1 e acumula 50 vitórias em suas últimas 75 corridas.

Acidentes e abandonos

Como nos dias de treino, a corrida começou com pista molhada, o que motivou estratégias conservadoras dos pilotos na frente do grid.

Russell manteve a pole à frente de Verstappen, enquanto na parte de trás o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) teve um contato com o francês Pierre Gasly (Alpine) que não foi investigado.

Embora o sol tenha secado brevemente a pista, os pilotos tomaram posição para o retorno da chuva em poucos minutos.

Verstappen, que não encontrava espaço para atacar Russell, teve um descuido em uma curva e foi para a grama, dando oportunidade para Norris fazer a ultrapassagem com uma grande manobra na 20ª volta.

O britânico da McLaren aproveitou o embalo e também ultrapassou Russell para assumir a liderança da prova.

Na mesma ação, Russel espalhou e Verstappen se colocou na segunda posição quando a corrida foi interrompida devido a um problema na Williams do americano Logan Sargeant, que parou na pista.

Os pilotos aproveitaram para passar pelos boxes, exceto Norris, que parou um pouco depois, em uma falha de estratégia que custou a liderança, agora nas mãos de Verstappen.

Pouco depois, o monegasco Charles Leclerc abandonou a corrida quando ocupava a última posição, encerrando um fim de semana de pesadelo para o vencedor do GP de Mônaco.

Na volta seguinte, o outro piloto da Ferrari, o espanhol Carlos Sainz, também abandonou depois de perder o controle do carro.

Posteriormente, foi Pérez quem saiu da corrida depois de bater no muro e danificar a parte traseira de sua Red Bull.

Fora de todos os incidentes, Verstappen dominava a corrida com a missão de neutralizar os ataques da McLaren e da Mercedes.

Favorecido pelo sol e pela pista seca, o atual campeão foi aumentando a distância para os rivais enquanto a emoção se concentrava na luta até o final entre os Russell e Hamilton.

Classificação do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h45m47s927 Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +3.879 George Russell (GBR/Mercedes) +4.317 Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +4.915 Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +10.199 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +17.510 Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +23.625 Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) +28.672 Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +30.021 Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +30.313 Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +30.824 Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +31.253 Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) +40.487 Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) +52.694 Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) +1 volta

Volta mais rápida da corrida: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:14.856 na 70ª volta (velocidade média: 262,151 km/h)

Abandonos

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes): acidente na 26ª volta

Charles Leclerc (MON/Ferrari): falha de motor na 52ª volta

Carlos Sainz (ESP/Ferrari): acidente na 53ª volta

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): acidente na 53ª volta

Sergio Pérez (MEX/Red Bull): acidente na 58ª volta

Classificação do Mundial de Fórmula 1

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 194 pts

2. Charles Leclerc (MON) 138

3. Lando Norris (GBR) 131

4. Carlos Sainz (ESP) 108

5. Sergio Pérez (MEX) 107

6. Oscar Piastri (AUS) 81

7. George Russell (GBR) 69

8. Lewis Hamilton (GBR) 55

9. Fernando Alonso (ESP) 41

10. Yuki Tsunoda (JPN) 19

11. Lance Stroll (CAN) 17

12. Daniel Ricciardo (AUS) 9

13. Oliver Bearman (GBR) 6

14. Nico Hülkenberg (ALE) 6

15. Pierre Gasly (FRA) 3

16. Alexander Albon (TAI) 2

17. Esteban Ocon (FRA) 2

18. Kevin Magnussen (DIN) 1

19. Zhou Guanyu (CHN) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

Campeonato de construtores

1. Red Bull 301 pts

2. Ferrari 252

3. McLaren-Mercedes 212

4. Mercedes 124

5. Aston Martin-Mercedes 58

6. Racing Bulls-Red Bull 28

7. Haas-Ferrari 7

8. Alpine-Renault 5

9. Williams-Mercedes 2

10. Sauber-Ferrari 0