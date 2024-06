Fórmula 1: estreia de filme de Lewis Hamilton com Brad Pitt tem data definida

A Fórmula 1 e a Apple Films anunciaram nesta terça-feira que o filme sobre a categoria terá sua estreia mundial em 25 de junho de 2025. O filme é estrelado por Brad Pitt como um ex-piloto que retorna ao esporte e é dirigido por Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick"). A empresa Dawn Apollo Films, do piloto Lewis Hamilton, também participa do projeto.

O filme vai contar a história dos personagens de Brad Pitt e Damson Idris como companheiros de equipe na APXGP, uma 11ª escuderia do grid. As filmagens foram feitas em tempo real durante Grandes Prêmios ao redor do mundo e envolveram as 10 equipes, os pilotos, a FIA e os promotores das corridas.

A produção do filme, que começou em 2023, continuará no GP da Inglaterra, no dia 7 de julho, e em várias outras corridas antes de terminar no GP de Abu Dabi, que encerra a temporada, no dia 8 de dezembro. Além de Pitt, o elenco inclui o vencedor do Oscar Javier Bardem e o indicado ao Oscar Kerry Condon.

"Queremos que todos amem e sintam que realmente conseguimos capturar a essência deste esporte", afirmou o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, no início da produção do filme, cujo título ainda não foi anunciado. "É o nosso objetivo."

O piloto também elogiou a escolha de Brad Pitt como protagonista "Passamos um dia juntos em uma pista em Los Angeles. Para quem nunca correu, ele definitivamente já tem um olhar atento. Ele adora a MotoGP e é um entusiasta das corridas."