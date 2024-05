Piloto da F1, Lewis Hamilton lamenta tragédia no RS e diz: 'Gostaria de poder estar lá para ajudar'

A Fórmula 1 retornou no GP da Emilia-Romagna, em Imola. Na última quinta-feira (15), durante o dia de mídias do Grande Prêmio, o heptacampeão Lewis Hamilton falou sobre a tragédia que assola o Rio Grande do Sul. O inglês destacou a importância de usar a visibilidade para falar sobre assuntos para além da F1. O piloto também lamentou o desastre climático no estado.

"Primeiro de tudo, meus pensamentos e orações estão com as pessoas no Brasil. Eu acho que é devastador ver qualquer uma dessas situações que estão acontecendo ao redor do mundo e, obviamente, ter tantas pessoas que estão sofrendo em tantos lugares diferentes no momento", disse o piloto.

Durante a semana, Hamilton compartilhou na sua conta no Instagram vídeos sobre a situação no Rio Grande do Sul e incentivou as pessoas, que pudessem, a doar. Ainda na coletiva, o inglês disse que gostaria de estar no país para ajudar as vítimas no RS.

"Acho importante termos uma plataforma e tentar aumentar a conscientização. Particularmente, as coisas que estou tentando é postar onde podemos ir para doar. Todos nós precisamos de uma ajuda, então, é isso o que eu fiz. Eu só estou tentando usar [a plataforma], emanar alguma positividade para lá, mas eu gostaria de poder estar lá para ajudar. Eu sei que há muitas pessoas que trabalham agora, eu ouvi que o governo está realmente trabalhando duro para tentar corrigir alguns problemas", concluiu o inglês.

Conforme a última atualização da Defesa Civil, 154 pessoas já morreram e 96 estão desaparecidas por conta das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde o final de abril. Oficialmente, foram registrados mais de 800 civis feridos. As fortes chuvas já atingiram 461 dos 497 municípios gaúchos.

O Grande Prêmio Emilia-Romagna ocorre neste domingo (19), a partir das 10h, no autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola.