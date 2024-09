F1: Em treino com três bandeiras vermelhas, Verstappen lidera TL1 do GP do Azerbaijão

Em uma sessão com três bandeiras vermelhas, Max Verstappen liderou Treino Livre 1 do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. Líder do campeonato e atual tricampeão, o holandês fez a melhor volta na última chance antes do fim do TL, terminando com o tempo de 1m45s546. Lewis Hamilton, da Mercedes, veio logo atrás, e Sergio Pérez, da RBR, completou o top 3.

O primeiro Treino Livre ficou marcado por três interrupções. A primeira foi por conta de sujeira na pista. Já a segunda bandeira vermelha foi acionada após a batida de Charles Leclerc, que vem de vitória em Monza, na curva 15. A terceira ocorreu após o novato da Williams Franco Colapinto bater a 18 minutos do fim da sessão.

VEJA MAIS

O resultado pode indicar uma reação da RBR, que vem de resultados nada satisfatórios para o time. O tricampeão está há seis corridas sem vencer e vê a McLaren de Lando Norris ameaçar o tetra.

Para o GP do Azerbaijão, a equipe austríaca fez algumas modificações e espera que o circuito de Baku, conhecido pelas retas longas e curvas fechadas, seja benéfico para o carro.

Lando Norris, vice-líder do campeonato, terminou o treino em quarto lugar. Sainz fez o quinto melhor tempo, seguido por Piastri, Alonso, Russell, Leclerc e Daniel Ricciardo.

Ainda nesta sexta-feira (13), os pilotos voltam para a pista para o Treino Livre 2, às 10h. O terceiro TL será às 5h30 deste sábado (14), enquanto a classificação está marcada para às 9h. A corrida ocorre no domingo (15), a partir das 8h.