Charles Leclerc supera McLaren e vence GP de Monza de Fórmula 1

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu neste domingo (1º) diante dos 'tifosi' da tradicional escuderia o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, chegando à frente das McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, terminou na sexta posição, quase 38 segundos atrás de Leclerc, mas ainda mantém uma boa vantagem em relação a Norris na luta pelo título.

VEJA MAIS

Apesar de ter colocado seus dois pilotos no pódio e dado um grande passo na briga pelo campeonato de construtores, a McLaren sai de Monza com um pouco de frustração, já que não ficou com a vitória apesar de ocupar a primeira fila do grid, e com Norris deixando escapar pontos importantes na disputa com Verstappen.

Para a Ferrari, tudo deu certo. A equipe, que não estava entre as favoritas, conseguiu a vitória graças a Leclerc, que largou na terceira posição, para o delírio dos milhares de ferraristas que estiveram no mítico circuito de Monza. O espanhol Carlos Sainz terminou a corrida em quarto.

'Pole position', Norris pagou caro por não ter feito uma boa largada e acabou a primeira volta na terceira colocação, ultrapassado por Piastri e Leclerc.

Os três se mantiveram assim até a primeira parada nos boxes para troca de pneus, que o britânico aproveitou para ganhar a segunda posição do monegasco.

As McLaren ditavam o ritmo e a dobradinha da equipe parecia encaminhada até que na metade final da prova surgiram os primeiros problemas com os pneus, o que obrigou seus dois pilotos a fazerem uma segunda parada.

A Ferrari, com a estratégia de fazer só um pit stop, aproveitou e Leclerc assumiu a ponta a pouco mais de dez voltas para o final, posição que manteve até a bandeirada.

Em um fim de semana de muitos problemas com seu carro, Verstappen acabou em sexto, atrás da Mercedes de Lewis Hamilton.

O britânico George Russel (Mercedes), o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) e o tailandês Alexander Albon (Williams) completaram o Top 10.