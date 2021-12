Ex-jogador de basquete avalia Campeonato Paraense: 'Baixo nível técnico'

Depois de uma vantagem de 3 a 1, o Remo deixou o Campeonato Paraense de Basquete escapar e o Paysandu sagrou-se campeão da temporada 2021. A competição contou apenas com a dupla Re-Pa. O ex-jogador do Papão Paulo Seráfico avaliou o torneio e disse que não ficou satisfeito com o nível da disputa.

“Vi uns quatro jogadores locais jogando, os demais, de baixo nível técnico, eram de fora do Estado. Esse não é o verdadeiro basquete paraense. Todos os segmentos ligados ao basquete terão de fazer alguma coisa para que o nosso esporte volte a ser um dos mais respeitados no país”, declarou o ex-jogador.

Há algum tempo o Campeonato Paraense sofre com instabilidades. Algumas edições, como a deste ano, só contam com a presença dos maiores clubes paraenses. Desde 2013, quando a Assembleia Paraense conquistou o título, um time que não seja a dupla Re-Pa não vence a competição.

O Paysandu segue sendo o maior vencedor no basquete, com 37 títulos. Em segundo lugar, está o Remo com 28.