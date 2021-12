VÍDEO: Jogadores de basquete do Paysandu comemoram título e provocam o Remo: 'O Remo se f*de*'

O título de tricampeão de basquete adulto masculino conquistado pelo Paysandu na noite de ontem, foi bastante comemorado pelos bicolores. Após uma virada no playoff decisivo de 3 a 1 para 4 a 3, o Papão garantiu a taça e provocou o Remo, seu maior e eterno rival.

VEJA MAIS

Em um vídeo que circula nos aplicativos de mensagens e nas redes sociais, jogador e membros da comissão técnica do Paysandu, comemoram a conquista e tiram onda com o Remo, com uma paródia feita de um reggae, onde cantam: “O Remo se f*de*”.

A conquista do Paysandu fechou a temporada 2021 com a taça e o perfil oficial do clube no Twitter, também tirou não deixou barato e provocou o Remo. A postagem foi direcionada ao presidente remista, Fábio Bentes, com a frase “Não adianta chorar”, após reclamação do mandatário azulino no jogo seis, que questionou bastante a arbitragem da partida vencida pelo Paysandu, dentro do Ginásio Serra Freire. Na ocasião, Bentes exigia uma reciclagem dos árbitros da Federação Paraense de Basquete e afirmou que bancaria arbitragem de fora na grande final, caso contrário o Remo não entraria em quadra.