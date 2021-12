Após título do Parazão de Basquete, Paysandu provoca Remo: 'Não adianta chorar'

Apesar do título do Paysandu no Parazão de Basquete, em cima do Remo, a final não acabou por aí. O Papão utilizou o Twitter para provocar o rival e fazer referência às reclamações do Leão em torno da arbitragem. O presidente do Remo, Fábio Bentes, chegou até a ameaçar retirar o time do torneio, se os árbitros do jogo decisivo não fossem de outro estado. No entanto, pela falta de tempo, a arbitragem local foi mantida, e o Bicola venceu por 70 a 67: