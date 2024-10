Em entrevista, Lewis Hamilton revela luta contra depressão: 'Não tinha ninguém com quem conversar'

Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, o heptacampeão Lewis Hamilton revelou que tem uma longa batalha contra depressão. Em entrevista para o jornal The Times, o inglês contou que os problemas de saúde mental começaram aos 13 anos por conta da pressão das corridas de karts e o bullying que sofria na escola.

"Quando estava nos meus 20 anos, tive algumas fases realmente difíceis. Eu tive problemas com saúde mental ao longo da minha vida. Eu acho que foram a pressão das corridas e as dificuldades na escola, o bullying. Eu não tinha ninguém com quem conversar", revelou o piloto.

Hamilton está com 39 anos e corre pela Mercedes - em 2025 vai para a Ferrari -, mas começou a correr aos 8 anos e estreou na Fórmula 1 na McLaren, onde conquistou o primeiro dos sete títulos que tem.

Na entrevista, Lewis afirmou que encontrou o próprio jeito de lidar com o problema. Segundo o piloto, ele passou a praticar meditação, ler livros sobre o assunto para entender a si mesmo.

"Eu sofria inicialmente para acalmar minha mente. Mas [meditação] é uma ótima maneira de entrar em contato comigo mesmo, meus sentimentos internos, entender o que posso fazer. Falei com uma mulher [psicóloga], anos atrás, mas isso não foi realmente útil. Eu gostaria de encontrar alguém hoje", falou o heptacampeão, destacando o desejo de fazer terapia.

"Você aprende sobre coisas que foram passadas por seus pais, encontra padrões, compreende como você reage às coisas e como pode mudá-las. Então, o que me causava raiva no passado, não me causa raiva hoje. Estou muito mais maduro", completou Hamilton.

Lewis está em sua 17ª temporada na Fórmula 1 e busca o oitavo título da carreira. O inglês é o maior campeão da categoria ao lado de Michael Schumacher. Desde 2013, Hamilton corre pela Mercedes, onde conquistou seis campeonatos mundiais de pilotos e oito de construtores. Após anos na equipe alemã, o inglês vai disputar pelo menos mais três temporadas pela Ferrari.