Em depoimento, ex-tenista francesa revela ter sido abusada quase 400 vezes por técnico

Nesta semana, a ex-tenista francesa Angelique Cauchy prestou depoimento na Comissão de Investigação Parlamentar da França e relatou os abusos sexuais que sofria do seu técnico Andrew Geddes. Ela, que era considerada uma promessa do tênis francês, contou que foi abusada quase 400 vezes pelo treinador, dos 12 aos 18 anos.

Geddes, de 55 anos, foi condenado a 18 anos de prisão por abusos sexuais a quatro garotas, das quais três preferem permanecer em anonimato.

Angelique começou a trabalhar com o treinador em 1999 no Sarcelles Tennis Club, em Paris. De acordo com a ex-atleta, os abusos começaram alguns meses depois, e aconteciam no clube, na casa e no carro de Geddes, que por vezes filmava os atos. Em um acampamento de treinamento de duas semanas, tudo teria se intensificado.

“Fui violada quase 400 vezes pelo meu treinador de tênis ao longo de dois anos. Vivi as duas piores semanas da minha vida [no acampamento]. Pensei muitas vezes em cometer suicídio. Ele me estuprou três vezes ao dia. Na primeira noite ele me pediu para ir ao quarto dele e eu não fui, então ele entrou no meu. Eu estava na prisão”, disse a ex-tenista.

Segundo Angelique, o ex-técnico chegou a enganá-la, afirmando que tinha AIDS e que teria passado para ela durante os abusos.

“Ele veio me dizer um dia: "Eu tenho AIDS, isso é certo, eu passei para você". No final dos anos 1990 era uma coisa muito mais assustadora do que agora, me paralisou. Vivi dos 13 aos 18 anos pensando que tinha AIDS. Mas ele mentiu para mim, só para me destruir. Talvez tenha sido ainda mais destrutivo do que o estupro”, disse a mulher em entrevista ao veículo France Info.

Os abusos do treinador chegaram a ser denunciados na época, mas teriam sido abafados por conta do bom desempenho de Geddes.

“Era sabido no mundo do tênis que seu comportamento com as meninas não era correto. Quando uma mulher reclamou com o presidente do clube, a resposta foi: "Sim, mas ele nos traz títulos". Sempre teve quem dissesse: "Sim, ele está com..., está namorando..." Mas aos 38 anos você não sai com uma garota de 15, muito menos quando a está treinando”, relatou.