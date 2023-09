Copa Davis: Thiago Monteiro conquista maior vitória da carreira contra o número 4 do mundo; vídeo

Nesta sexta-feira, o tenista brasileiro Thiago Monteiro, número 116 do mundo, surpreendeu ao derrotar o 4º do ranking mundial, o dinamarquês Holger Rune, em uma virada espetacular na Copa Davis. A partida, disputada em Hillerod, no piso duro e fora de casa, teve duração de 2 horas e 58 minutos, e terminou com parciais de 6/7 (7/4), 7/6 (7/5) e 6/2, para delírio do público local.

Essa vitória representa um marco na carreira de Monteiro, que nunca havia vencido um jogador do top 10 em uma partida de Copa Davis. Além disso, é sua maior vitória até o momento, sendo apenas a segunda vez que derrota um tenista entre os dez melhores do mundo em oito partidas desse tipo.

O Brasil sai na frente no confronto, com um placar de 1 a 0. Agora, Thiago Wild, 76º colocado, terá a oportunidade de ampliar a vantagem, enfrentando August Holmgren, 412º do mundo, em busca da vitória para o time brasileiro. A expectativa é grande para a continuação desse duelo na Copa Davis.