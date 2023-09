Tenista interrompe partida do US Open após fala nazista de torcedor; veja

O tenista Alexander Zverev, número 12 no ranking mundial, teve uma atitude vista como exemplar durante partida do US Open contra o italiano Jannik Sinner, nesta terça-feira (5). Em determinado momento do jogo, o alemão ouviu um torcedor falar uma frase nazista e imediatamente interrompeu a partida e reclamou com o árbitro.

“Ele disse a frase mais famosa de Hitler. Isso é inaceitável”, teria dito o tenista.



Imediatamente a segurança foi acionada pelo árbitro e o autor foi identificado e retirado após uma procura pelo local. Ele teria dito “Deutschland über alles”, slogan utilizado durante o regime nazista, que em tradução livre significa “Alemanha acima de tudo”.

Após o ocorrido, Zverev acabou vencendo a partida, que durou 4 horas, por 3 sets a 2. Com o êxito, o alemão avançou para as quartas de final e vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz.