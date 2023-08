Tenista comenta de cheiro de maconha durante partida no US Open

A tenista grega Maria Sakkari fez um comentário inusitado ao árbitro durante sua partida de estreia no US Open, em Nova York, na última segunda-feira. Número 8 do mundo, Sakkari ficou aparentemente incomodada com o forte cheiro de maconha que vinha de um parque público ao lado do Centro Nacional de Tênis Billie Jean King. O uso de cannabis é legalizado na cidade.

"Era maconha. O cheiro, ai Meu Deus! Não podemos controlar isso, é um parque vizinho e as pessoas podem fazer o que quiserem", disse a grega.

A grega era a oitava cabeça de chave do torneio e fez sua estreia na quadra 17, que, além de ser aberta, fica exatamente ao lado do parque. Ao final do jogo ela acabou derrotada por um duplo 6/4 pela espanhola Rebeka Masarova. Embora tenha feito o comentário, a grega disse não ter se incomodado com o cheiro.

"Não fui afetada de forma alguma por esse cheiro. Foi só um comentário, não tem nada a ver com a partida... É irrelevante. Você não pensa nisso, tudo o que importa é vencer a partida. Não prestei muita atenção", encerrou.