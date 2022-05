É oficial! Paraense Michel Pereira entra no ranking da categoria meio-médio do UFC

O paraense Michel Pereira finalmente entrou para o Top 15 do peso meio-médio do UFC. A entrada no ranking da categoria ocorreu após a vitória do lutador em cima do argentino Santiago Ponzinibbio, que era o 14° colocado, no último sábado (21), em Las Vegas. Com o resultado, o atleta de Tucumã, interior do Pará, acumulou cinco triunfos seguidos na organização.

Michel tomou a vaga de Santiago e agora é o atual 14° colocado. Desde a sua luta contra o Nico Price, o paraense pedia para entrar no ranking, já que só assim poderia conseguir melhores lutas e escalar até o cinturão.

O “Paraense Voador” é o segundo lutador com mais vitórias seguidas na categoria dos meio-médios, com cinco vitórias. Michel divide a posição com Sean Brady e Muslim Salikhov. O campeão Kamaru Usman é o líder isolado, com 15 triunfos consecutivos.

Agora, é possível que Michel consiga lutar contra Nate Diaz ou Jorge Masvidal, nomes que o paraense tem vontade de enfrentar.

Aos 28 anos, Michel Pereira tem um cartel com 28 vitórias, 11 derrotas e duas lutas sem resultados.