Paraense Michel Pereira vence a quinta seguida no UFC e diz: ‘Já estou me colocando como ranqueado’

O “Paraense Voador”, Michel Pereira, venceu a quinta luta seguida no UFC após derrotar o “Argentino Gente Boa”, Santiago Ponzinibbio. Com a vitória em cima do 14º colocado do ranking dos meio-médios, a expectativa é de que o lutador de Tucumã, interior do Pará, finalmente entre para a lista da categoria.

“Se não me botar nesse ranking agora, pode largar de mão. Já estou me colocando como ranqueado e quero pegar os tops da categoria. Quero enfrentar o Nate [Diaz], que tenho vontade de dar uns tapas, e Jorge Masvidal, que mexeu com minha mulher. Para isso, eu tinha que entrar no ranking e eu sempre falei: vou chegar e vou chegar agora, que não é possível não entrar”, declarou o lutador em entrevista ao site Combate.

VEJA MAIS

Michel Pereira travou uma verdadeira batalha contra o argentino. O combate durou os três rounds e o paraense conseguiu vencer por decisão dividida dos juízes. Além disso, o confronto entre os dois foi escolhido pela organização como a “Luta da Noite”, e isso rendeu aos lutadores um bônus de 50 mil dólares, mais de R$ 200 mil.

“O Ponzinibbio é um cara muito duro e foi uma luta que gostei muito. Estou muito feliz com o resultado. Se eu tivesse perdido estaria feliz também, porque foi um lutão. Só Deus sabe o que passei no camp no Brasil, e saí com a vitória em cima do Ponzinibbio, que é um cara a milhão e sensacional, é muito bom para a minha carreira”, disse o lutador.

Essa vitória colocou Michel em segundo lugar entre os lutadores do meio-médio com mais triunfos seguidos. O paraense divide a posição com Sean Brady e Muslim Salikhov, ambos com cinco. O campeão Kamaru Usman segue isolado em primeiro, com 15.

O "Paraense Voador" terminou a luta bem machucado. Segundo ele, os pés e as canelas estão “estourados” por causa de chutes. Mas, Michel garantiu que em quatro meses já estará pronto para voltar.

“Quatro meses é só o filé. É o tempo bom para o cara tomar uma, relaxar, fazer uma onda, e voltar aos treinos [para] lutar”, finalizou o paraense.