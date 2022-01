Djokovic volta a ser detido em hotel antes de decisão final sobre visto na Austrália

O tenista Novak Djokovic voltou a ser detido em hotel de Melbourne, na Austrália, após seu visto ser revogado novamente na madrugada desta sexta (horário local). O local em que o sérvio ficará retido nas próximas horas não foi divulgado para impedir possíveis aglomerações e confusões na área externa, além de dificultar a chegada da imprensa.

A expectativa é de que Djokovic permaneça durante o sábado no hotel. A decisão sobre seu caso deverá ser tomada no domingo pela manhã, às 9h30 no horário local.

Veja mais

O número 1 do mundo segue na expectativa para saber se poderá disputar o Australian Open, o Aberto da Austrália. A confusão envolvendo a permanência de Djoko no país da Oceania se arrasta há dias em meio a uma disputa judicial que agora já beira um incidente diplomático entre Sérvia e Austrália.

Djokovic não apresentou comprovante vacinal contra a Covid-19 ao chegar à Austrália. O posicionamento do astro sobre o assunto vem rendendo polêmica há meses.