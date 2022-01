Governo da Austrália revoga visto de Djokovic pela segunda vez; tenista pode ser deportado

O Governo da Austrália cancelou, nesta sexta-feira (14), o visto do servio Novak Djokovic pela segunda vez. A autorização de permanencia no país foi cancelada porque o tenista número 1 do mundo não foi vacinado contra a covid-19.

O ministro da Imigração, Alex Hawke, cancelou novamente o visto do atleta depois que um tribunal anulou uma revogação anterior e o liberou da detenção de imigração na segunda-feira (10).

Ainda não está claro se o sérvio será deportado da Austrália, já que seus advogados podem recorrer da decisão. Caso seja deportado, Djokovic não poderia entrar no país pelos próximos três anos.