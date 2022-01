Governo espanhol investiga possível entrada ilegal de Djokovic no país

Em reportagem especial, a rádio espanhola Cadena Cope trouxe à tona a informação de que o governo espanhol, por meio de seus Ministérios da Imigração e do Interior, está investigando a entrada de Novak Djokovic no país.

As informações são de que Djokovic entrou na Espanha em 31 de dezembro de 2021, na cidade de Marbella, na província da Andaluzia, e ali permaneceu também ao menos entre os dias 2 e 3 de janeiro.

No mesmo dia 31 de dezembro, um vídeo do sérvio treinando na academia de tênis do ex-duplista Dan Kiernan, na cidade de Sotogrande, também na Andaluzia, vazou nas redes sociais.

Em razão da pandemia, mesmo tendo o tratado de fronteiras facilitadas junto à Sérvia e outros países através do Espaço Schengen, a Espanha criou as próprias regras para a entrada de estrangeiros no país, que incluem ter vacinação completa e cumprirem um dos 10 requisitos profissionais e sociais descritos na lei.



Djokovic enquadra-se especificamente na regra que trata de 'trabalhadores altamente qualificados e atletas profissionais". A entrada no país fica autorizada apenas em caso de competição esportiva, o que não foi o caso da viagem de Djokovic que foi ao país treinar.



Para além disso, em 16 de setembro foi determinada as regras para a entrada de qualquer cidadão residente da Sérvia, que buscassem ir à Espanha, a determinação ainda está vigente e exige vacinação completa contra a covid-19, com a segunda dose tomada a pelo menos 14 dias antes da viagem. Casos de exceções clínicas comprovadas ou idas emergenciais, precisavam ser aprovadas previamente com o governo espanhol, através da embaixada da Espanha em Belgrado.



Segundo apurado, a Cope questionou o Ministério das Relações Exteriores, Saúde e Interior se Djokovic entrou legalmente no país e não obteve resposta, pois as autoridades ainda estão verificando o caso. O Ministério do Interior confirmou que pediu a Polícia que investigue a situação. Já o Ministério da Imigração apenas confirmou que Djokovic não fez nenhuma solicitação especial à embaixada espanhola em Belgrado.