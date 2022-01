Saga de Djokovic vai virar série na Netflix

O drama em torno do caso Novak Djokovic está programado para ser filme em uma série de documentário que será uma versão de tênis de Drive To Survive.

O jornal Daily Mail deu a notícia e revelou que uma equipe já está na Austrália filmando o que tem sido o início de temporada de tênis mais explosivo dos últimos anos, graças aos problemas causados pelo número 1 do mundo diante da não vacinação e entrada no país.

As partes interessadas que governam o esporte, geralmente desarticuladas, se uniram para apoiar o novo projeto, que eventualmente será exibido na Netflix.

A série será feita pela Box To Box Films, com sede em Londres, e o produtor executivo é James Gay Rees, que esteve por trás do veículo de F1 de fenomenal sucesso.

Todos os esportes globais olharam com inveja para como o DTS gerou interesse no mundo do automobilismo, e o tênis sempre pareceu um ajuste natural e bastante semelhante.



Isso foi o suficiente para ganhar o apoio dos circuitos masculino e feminino, e dos quatro Grand Slams. O acordo mais amplo foi selado antes do Natal e Wimbledon está entre os que estão a bordo.



De acordo com o email recebida pelo jornal, a equipe vai acompanhar o circuito de tênis ao longo da temporada e terá acesso a áreas como os vestiários e áreas de tratamento onde é dado o consentimento, e a sala dos jogadores.



A Box to Box se descreve como 'reconhecida globalmente, criando conteúdo esportivo atraente e narrativo com acesso sem precedentes e imagens nunca vistas antes'. Também fizeram filmes sobre Steven Gerrard, Cristiano Ronaldo e o circuito mundial de surfe.



Embora os eventos que acontecem atualmente na Austrália devam fornecer vasto material, o tênis pode não ser um ambiente tão fácil de operar para os produtores.



Enquanto a F1 é de propriedade de um órgão, o conglomerado norte-americano Liberty Media, o tênis tem circuitos masculinos e femininos separados, além de quatro Majors que são entidades independentes. Os agentes dos melhores jogadores exercem considerável influência sobre os torneios e guardam zelosamente como seus clientes são apresentados. O acesso pode variar em diferentes locais.



Os jogadores de tênis tendem a ser menos condicionados às responsabilidades de marketing do que os pilotos de F1, mas os mais perspicazes provavelmente comprarão o projeto.



A série documental dos bastidores revelará imagens nunca vistas antes do escândalo de Djokovic



Antes do Natal, Andy Murray deu uma entrevista na qual foi perguntado se seu esporte se prestava a uma série documental e descreveu as possíveis vantagens e armadilhas.



“Muitas pessoas falaram sobre Drive to Survive. Eu mesmo assisti alguns episódios, gostei e algo assim seria muito bom para o tênis”, disse ele ao Eurosport.



“Acho que há um grande benefício para o esporte (mas) não acho que o tênis seja aberto o suficiente para permitir acesso assim. É difícil porque é brilhante.



'Muitos jogadores iriam (apoiá-lo), mas você também precisa confiar nas pessoas que estão filmando. Desde que seja bem feito e que haja um nível de respeito e confiança entre os atletas e as pessoas que estão filmando, acho que pode ser incrivelmente positivo.'