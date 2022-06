Desafiante ao cinturão do meio-pesado do UFC, Jiri Prochazka revela influência de Lyoto na carreira

O tcheco Jiri Prochazka é o desafiante ao cinturão do brasileiro Glover Teixeira no UFC 275 deste sábado (11). O lutador é um dos principais nomes do Ultimate na atualidade e tem se destacado pelos seus golpes nada comuns. Em entrevista ao site Combate, o atleta revelou que teve influência de Lyoto Machida para se desenvolver no MMA.

“Eu o via usando sua mente para superar seus oponentes. Não era um estilo puramente agressivo ou violento. É necessário controlar suas emoções e todas essas coisas na luta, mas o mais importante é ser inteligente”, disse Prochazka.

Apesar da inspiração, Jiri usou a própria filosofia e não a ensinada pelo pai de Lyoto no karatê. Segundo o tcheco, ele desenvolveu a BJP ( "Bomby Jak Pica), que significaria "Dar uma surra neles". No entando, o mantra acabou evoluindo para uma coisa mais profunda.

“Para mim, é a atitude de mostrar meu melhor, de ser puro, focado na sua mente e realizar as ideias mais lindas que você tem”, explicou o lutador

Jiri luta na mesma categoria em que Lyoto foi campeão em 2009. Mesmo com agressividade dentro do octógono, o meio-pesado tcheco prega o respeito a todos e tem um estilo de vida inspirado nos samurais do Japão feudal. Além disso, Prochazka ficou famoso por treinar socando árvores e pedras. Isso, segundo ele, faz parte do seu método que nutre uma união com a natureza.

No próximo sábado, o tcheco terá que colocar todos os seus aprendizados e métodos para vencer o brasileiro Glover Teixeira, que, apesar de já estar com 42 anos, já provou que é muito perigoso e inteligente.

Evento

O UFC 275 ocorre em Singapura, a partir das 19h30. O evento ainda terá outra disputa de cinturão envolvendo o Brasil. No peso-mosca, Valentina Shevchenko enfrenta a brasileira Taila Santos na "co-luta" principal da noite.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)